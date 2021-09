https://cz.sputniknews.com/20210907/v-centru-brna-pobodal-neznamy-utocnik-mladou-zenu-policie-po-nem-patra-15759405.html

V centru Brna pobodal neznámý útočník mladou ženu. Policie po něm pátrá

Dnes odpoledne došlo v Brně k incidentu, kdy neznámý útočník pobodal mladou ženu. Ta skončila v nemocnici s podezřením na těžké zranění. Policie po něm pátrá. 07.09.2021, Sputnik Česká republika

Jak uvádí Novinky, policie obdržela hlášení o útoku před 15:00. Došlo k němu na lávce spojující park Koliště s areálem IBC. Podle všeho měl útočník zaútočit na ženu z doposud nezjištěného důvodu.Podle policejního mluvčího Pavla Švába uvítají policisté případné poznatky veřejnosti. „Kriminalisté uvítají případná svědectví řidičů jedoucích krátce před 15:00 po ulici Koliště či záznamy z palubních kamer jejich vozidel, které mohly zachytit událost. Poznatky přijmeme na lince 158,“ uvedl.Útok na dvojici v metruPřipomeňme, že na začátku července pražská policie zveřejnila video útoku muže cizince na dvojici v metru. Policie prosila občany o pomoc, a o to, aby se přihlásili svědci události. Napadená dvojice utrpěla vážná zranění. Útočníkem byl 30letý muž, kterého policie zadržela.„Kriminalisté prvního oddělení třetího policejního obvodu vyšetřují případ fyzického napadení mezi dvěma muži a ženou, které se stalo v neděli 4. července osmnáct minut po sedmnácté hodině. Policisté šetřením zjistili, že k brutálnímu útoku mělo dojít již během jízdy ze stanice metra Anděl a vyvrcholilo na nástupišti metra Černý most,“ uvádělo se na stránce policie.Poškozená žena a muž utrpěli velmi vážná zranění, která si vyžádala hospitalizaci v nemocnici. Podezřelého na místě zadržel pohotový kolemjdoucí, který jej na místě držel do příjezdu policistů. Ostatní svědci pak poskytovali první pomoc zraněným, dodali.Třicetiletý cizinec byl obviněn ze spáchání trestného činu těžkého ublížení na zdraví a výtržnictví. V případě prokázání viny mu hrozí trest odnětí svobody až na deset let.

Genadij . Známá firma 1

Červenáček Ten útočník jsi byl ty ? 🐸🐸🐸🐸 1

