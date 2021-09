https://cz.sputniknews.com/20210907/v-cesku-se-na-restrikce-nezapomina-premier-nevyloucil-dalsi-omezeni-15754992.html

V Česku se na restrikce nezapomíná. Premiér nevyloučil další omezení

V Česku se na restrikce nezapomíná. Premiér nevyloučil další omezení

Předseda vlády Andrej Babiš uvedl, že vláda očekává další růst počtu nakažených covidem-19. Ve středu největší pozornost vyvolává Karlovarský kraj. Babiš to... 07.09.2021, Sputnik Česká republika

2021-09-07T13:58+0200

2021-09-07T13:58+0200

2021-09-07T14:03+0200

česko

andrej babiš

omezení

koronavirus

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/1c/13394889_0:0:1353:761_1920x0_80_0_0_3444529af4586015c5db542670318bfd.jpg

Na druhou stranu Babiš uznal, že pokud by došlo ke zpřísnění opatření, byla by lokální.V posledním týdnu je dynamika růstu počtu nakažených alarmující. V pondělí v zemi přibylo 391 nakažených, o 151 více než před týdnem.Největší obavy vyvolává situace v Karlovarském kraji, kde za poslední týden připadá 33 nově odhalených případů covidu na 100 tisíc obyvatel. Následují Praha s 29 případy a Jihočeský kraj s 22 případy.Nejlepší situace je zatím registrována v Královéhradeckém kraji, na 100 tisíc obyvatel tam připadá osm nových případů za poslední týden.Podle Ministerstva zdravotnictví ČR bylo k pondělku hospitalizováno 82 lidí s koronavirem, přičemž stav dvanácti z nich je podle lékařů vážný, zatímco na začátku minulého týdne leželo v nemocnici 60 pacientů s covidem a ve vážném stavu bylo deset z nich.O zavedení plošných opatření neuvažuje ani sousední Rakousko. Nicméně, jak upozornil kancléř Sebastian Kurz, v případě zhoršení situace v nemocnicích určitá omezení vůči neočkovaným osobám nejsou vyloučena.Připomeňme, že v neděli asi tři sta lidí zamířilo na Staroměstském náměstí v Praze, kde dotyční demonstrovali za návrat školáků do lavic bez omezení v souvislosti s opatřeními proti covidu-19. Jednalo se o akci uskupení Právo žít sdružující hnutí Trikolóra, Svobodní a Soukromníci.Demonstrace se naštěstí obešla bez narušení pořádku a komplikací, a to i přesto, že na ni zavítalo zhruba 300 lidí.U této příležitosti na demonstraci na pódiu vystoupilo několik řečníků a bylo možné zde potkat i známé osobnosti. Na akci nechyběl ku příkladu hudebník Daniel Landa, který již dříve vystupoval veřejně proti vládním opatřením.A co vlastně patří mezi opatření, která jsou v platnosti od 1. září? Zařadit sem můžeme například to, že žáci museli podstoupit test na koronavirus s výjimkou těch, kteří jsou očkovaní či nemocprodělali v posledních 180 dnech. Podle výsledků budou následovat případně další vlny testování a opatření. Hovoří se o tom, že v případě, kdy bude více než 25 pozitivních testů na 100 000 provedených, bude v dotčeném regionu testování zřejmě pokračovat i po 9. září.

https://cz.sputniknews.com/20210906/necekany-objev-vedcu-podarilo-se-jim-zjistit-nejstarsiho-predka-koronaviru-15739151.html

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

andrej babiš, omezení, koronavirus