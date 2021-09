https://cz.sputniknews.com/20210907/v-kremlu-odpovedeli-na-otazku-o-uznani-vlady-talibancu-15754522.html

V Kremlu odpověděli na otázku o uznání vlády tálibánců

V Kremlu odpověděli na otázku o uznání vlády tálibánců

Rusko zatím neučinilo žádné rozhodnutí o uznání tálibánců, je potřeba pochopit, jak budou jejich sliby korelovat s činy, prohlásil mluvčí prezidenta RF Dmitrij... 07.09.2021, Sputnik Česká republika

2021-09-07T14:20+0200

2021-09-07T14:20+0200

2021-09-07T14:20+0200

situace v afghánistánu. tálibán vstoupil do hlavního města

rusko

afghánistán

tálibán

politika

kreml

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/713/53/7135397_0:0:2732:1537_1920x0_80_0_0_fe9106d1c61b90584eea99a5a016815c.jpg

Včera hnutí Tálibán* zaslalo pozvánky Turecku, Číně, Rusku, Íránu, Pákistánu a Kataru na slavnost u příležitosti vyhlášení složení vlády, oznámila televizní stanice Al-Jazeera s odvoláním na zdroj v tomto hnutí. Mluvčí tálibánců Ahmadulláh Muttaqi 6. září oznámil, že přípravy na vyhlášení složené nové vlády Afghánistánu jsou ukončeny.„Víte, že nebylo zatím přijato žádné rozhodnutí o uznání tálibánců. Víte kromě toho, že skutečně velmi důkladně sledujeme dění v této zemi a to hlavní je, že se snažíme zatím pochopit, do jaké míry budou sliby tálibánců a jejich prohlášení odpovídat jejich budoucím akcím,“ řekl Peskov novinářům, když odpovídal na otázku, jak přijal prezident RF Vladimir Putin pozvání tálibánců k účasti na ceremoniálu vyhlášení nové vlády Afghánistánu.Podle jeho slov je důležité pochopit, co to bude za vládu jak z hlediska systémového, tak i z hlediska personálního složení.Před měsícem zaktivizovali tálibánci ofenzívu na vládní síly a 15. srpna vstoupili do Kábulu. Den na to prohlásili, že válka skončila a že forma vlády bude vyjasněna v nejbližší době. V noci na 31. srpna opustili američtí vojáci kábulské letiště, tím skončila téměř dvacetiletá americká vojenská přítomnost v Afghánistánu. Šestého září tálibánci prohlásili, že vzali útokem pod svou kontrolu Pandžšír jako poslední ze 34 afghánských provincií.*Teroristická organizace zakázaná na území Ruska

https://cz.sputniknews.com/20210907/oskb-na-hranici-tadzikistanu-s-afghanistanem-vznikla-nejslozitejsi-situace-15751128.html

Karel Adam Zkrátka Taliban pozval představitele států ke kterým má úctu a respekt, to je v muslimském světě normální, nás zvou státy podle jiných parametrů a hodnot. 0

1

rusko

afghánistán

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rusko, afghánistán, tálibán, politika, kreml