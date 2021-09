https://cz.sputniknews.com/20210907/v-pakistanu-promluvili-o-spolupraci-s-ruskem-ohledne-afghanistanu-15750500.html

V Pákistánu promluvili o spolupráci s Ruskem ohledně Afghánistánu

V Pákistánu promluvili o spolupráci s Ruskem ohledně Afghánistánu

Islámábád a Moskva vybudovaly harmonickou spolupráci v rámci rozšířené trojky o situaci v Afghánistánu, při nutnosti mohou strany aktivovat kontakty tajných... 07.09.2021, Sputnik Česká republika

2021-09-07T10:47+0200

2021-09-07T10:47+0200

2021-09-07T10:47+0200

situace v afghánistánu. tálibán vstoupil do hlavního města

rusko

afghánistán

pákistán

tálibán

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/07/15750452_0:149:3113:1900_1920x0_80_0_0_b757da560eda5e876b1196a08746b159.jpg

Pákistánský velvyslanec následně dodal, že dobrý dialog existuje také mezi tajnými službami obou zemí, navíc se podle něj kontakty rozvíjí velmi plodně.Partyzánská válkaFronta odporu, poslední protivník Tálibánu* na afghánském území, mění svou taktiku, oznámil představitel odboje Ali Nazari. Vůdce pandžšírského odboje Ahmad Masúd uveřejnil na internetu video, v němž vyzval Afghánce k povstání proti tálibům.Představitel Fronty národního odporu Ali Nazari během rozhovoru pro Financial Times uvedl, že členové vojenského hnutí bojující s táliby v provincii Pandžšír odstupují do hor, kde budou pokračovat ve svém odporu.Ahmad Masúd, předák odboje a syn legendárního vojevůdce Ahmada Šáha Masúda, ve svém projevu zveřejněném na internetu vyzval všechny Afghánce, aby se postavili proti tálibům. Zakladatel Fronty odporu přitom nevyloučil, že se po obsazení Kábulu Tálibánem a možnému dobytí Pandžšíru může Afghánistán ocitnout v mezinárodní izolaci. V souvislosti s tím existuje riziko, že země se postupem času stane zaostalou a vzdálenou od jakékoliv kultury.Boje v AfghánistánuPřed měsícem zaktivizovali tálibové útok na vládní armádu a 15. srpna vstoupili do Kábulu. Následující den prohlásili, že válka skončila, a že forma vlády bude stanovena v nejbližší době. V noci na 31. srpna opustili američtí vojáci kábulské letiště, což znamenalo konec téměř dvacetileté americké přítomnosti v Afghánistánu.Dne 6. září učinili tálibové prohlášení, že Pandžšír, poslední ze 34 afghánských provincií, po bojích přešel pod jejich kontrolu, a podruhé za tři týdny prohlásili, že válka skončila. Síly místního odboje pod vedením Ahmada Massouda ale zprávu o pádu Pandžšíru vyvrátily.*teroristická organizace zakázaná v RF

https://cz.sputniknews.com/20210907/sily-odporu-v-afghanske-provincii-pandzsir-informovaly-o-pokracovani-boju-v-regionu-15750090.html

https://cz.sputniknews.com/20210906/pandzsirsky-odboj-oznamil-ze-prechazi-k-partyzanske-valce-vudce-odboje-masud-promluvil-k-narodu-15746997.html

rusko

afghánistán

pákistán

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rusko, afghánistán, pákistán, tálibán