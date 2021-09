https://cz.sputniknews.com/20210907/vaclav-moravec-se-dopousti-lzi-a-manipulaci-hrad-prinesl-sokujici-svedectvi-o-zamestnanci-ct-15756048.html

„Václav Moravec se dopouští lží a manipulací.“ Hrad přinesl šokující svědectví o zaměstnanci ČT

Vedoucí Kanceláře prezidenta republiky Vratislav Mynář zaslal dopis generálnímu ředitel České televize Petru Dvořákovi. Obviňuje v něm moderátora Václava... 07.09.2021, Sputnik Česká republika

Na úvod rozsáhlého dopisu Mynáře řediteli České televize Petru Dvořákovi, který byl publikován na stránkách Hradu, vedoucí Kanceláře prezidenta republiky řediteli ČT poděkoval za jeho odpověď ohledně kauzy redaktora Františka Lutonského. Ten spojil lidi zasažené tornádem na Moravě s jejich volebními preferencemi – většina ve volbách hlasovala pro prezidenta Miloše Zemana. Dvořák prý dokázal, že je otevřen debatě a věcné argumentaci.„Debata a výměna názoru je znakem zdravě fungující demokracie, kterážto leží na srdci nejen mně, ale věřím, že i Vám. Znakem zdravě fungující demokracie je podle mě i zdravě fungující systém veřejnoprávních médií, v našem českém případě tento systém reprezentuje Česká tisková kancelář, Česká televize a Český rozhlas. Každé z těchto médií má svůj zákonem stanovený účel, přičemž hlavními motivy jejich vzniku byla snaha o zajištění objektivního a nezávislého informování obyvatel,“ konstatuje v dopise Mynář.Následně vedoucí Kanceláře prezidenta republiky poté zadal dotaz týkající se jednoho z čelních moderátorů ČT Václava Moravce.„Dovoluji si proto dotaz, jak s touto snahou souvisí výroky jednoho z moderátorů České televize pana Václava Moravce, který ve svém pořadu zneužívá veřejnoprávní vysílání pro šíření dezinformací, svých osobních útoků vůči mně a okolí prezidenta republiky, přičemž se dopouští zcela prokazatelných lží a manipulací. Bez jakéhokoliv faktického podkladu se o sobě ve veřejnoprávní televizi z úst tohoto člověka dozvídám, že jsem mafián, bezpečnostní hrozbou pro náš stát, že prezident republiky je lhář a mí kolegové stojí za různým „rozkrádáním”,“ napsal Vratislav Mynář.Uvedl, že za dobu, kdy aktivně sleduje práci České televize, zná „triky“, s jejichž pomocí se omlouvají excesy zaměstnanců České televize. Používají se pro to prý slova o „metaforách v publicistických pořadech“.„Pan Moravec řekl o někom, kdo není za nic pravomocně odsouzený, že je mafián? A že nemá bezpečnostní prověrku a je hrozbou pro stát přesto, že ve skutečnosti bezpečnostní prověrku má?“ dotázal se Vratislav Mynář.Podle jeho názoru zaměstnance České televize Václava Moravce vede k podobným nepodloženým útokům na zaměstnance a spolupracovníky Hradu jeho vlastní závist, neboť nebyl přijat na pracovní pozici mluvčího prezidenta republiky. Místo Moravce byla práce hradního mluvčího svěřena Jiřímu Ovčáčkovi.„Ve skutečnosti nejen za těmito útoky stojí často osobní zhrzenost. Nevěříte? V roce 2013 opustila tým Kanceláře prezidenta republiky první tisková mluvčí prezidenta Miloše Zemana paní Hana Burianová. V té době se ke mně na schůzku dostavil veřejně známý moderátor ČT, kterého jsem přijal ve své pracovně v domnění, že se chce ucházet o rozhovor s prezidentem republiky. K mému překvapení jsem si z úst tohoto moderátora vyslechl neskutečnou chválu mířenou k prezidentu republiky a také ke mně samotnému. V závěru schůzky tento člověk dokonce projevil zájem o místo tiskového mluvčího prezidenta republiky, které jak známo nakonec obsadil Jiří Ovčáček. Tímto uchazečem nebyl nikdo jiný než Václav Moravec,“ píše v dopise vedoucí prezidentské kanceláře.Vratislav Mynář v dopise odmítl, že by měl doplácet na útoky na sebe a své okolí ze strany zaměstnanců České televize. Osobní nenávist a pocit křivdy není slučitelná s prací ve veřejnoprávních médiích, zdůraznil.„Já osobně na to ale odmítám doplácet tím, že budu tolerovat útoky na sebe a své okolí od lidí, kteří se z různých důvodů mstí mně či v pořadí již druhému prezidentu republiky, neboť silné výhrady k práci moderátora Moravce měl jak prezident současný, tak předchozí. Tyto výhrady v obou případech vyústily až k pochopitelnému rozhodnutí neposkytovat tomuto člověku žádné rozhovory,“ napsal vedoucí Kanceláře prezidenta republiky.Mynář na konci dopisu řediteli ČT uvedl, že bude z úst Václava Moravce očekávat v nejbližším pořadu omluvu za jeho výroky na adresu spolupracovníků Hradu.„Těžko si představit, že by původním smyslem České televize bylo vytvoření uzavřeně, netransparentně a v evropském kontextu zcela nestandardně vedeného média, které je navíc evidentně řízeno nikoli svým řádně zvoleným generálním ředitelem a managementem, ale obskurními aktivisty z řad „tváří” České televize, kteří se nesnaží skrývat své politické názory už nejen na svých sociálních sítích, ale mnohdy i přímo ve vysílání. Kdyby tak činili z přesvědčení - budiž. Oni tak ale činí z osobní nenávisti, která má mnohdy až úsměvné důvody. A věřte, že si je již nehodlám nechávat jen pro sebe,” dodal Vratislav Mynář.Dezinformace českých médiíPražský hrad v průběhu června letošního roku vydal na svých internetových stránkách prohlášení, v němž se ohrazuje proti práci Seznamu Zpráv a uvádí jejich informace na pravou míru. Seznam Zprávy přitom označil za „dezinformační“.„Dne 8. června 2021 zveřejnil server Seznam Zprávy článek s titulkem „O dotaci pro Mynářovu firmu se zajímají i detektivové z OLAF", ve kterém uvedl, že: „případ bezmála šestimilionové dotace pro firmu Clever Management hradního kancléře Vratislava Mynáře nevyšetřují pouze čeští vyšetřovatelé, ale také detektivové Evropského úřadu pro boj proti podvodům známého pod zkratkou OLAF." Dezinformaci serveru Seznam Zprávy dále šířily redakce iRozhlas.cz, iDnes.cz, Blesk.cz, Lidové noviny, Česká televize, Hospodářské noviny, Aktuálně.cz, deník Právo a další,“ uvedl Hrad. Seznamu Zprávám přitom tehdy vyčetl novinářskou nekompetentnost při nakládání s informacemi.„Server Seznam Zprávy informaci neověřil podle běžného novinářského standardu dle dvou až tří dostupných zdrojů. Vycházel z jediného zdroje, kterým ani nebyl přímo dotyčný úřad. A přestože zaměstnanec tiskového odboru OLAF tuto informaci nepotvrdil, publikoval server Seznam Zprávy článek s titulkem, který čtenáře a další redakce uvedl v závažný omyl. Jak se totiž ukázalo později, jednalo se o prokazatelnou dezinformaci. Čtyři dny po vydání článku serverem Seznam Zprávy uvedl úřad OLAF jako reakci na zjevnou dezinformaci Seznam Zpráv, že se v tuto chvíli případem firmy Clever Management nezabývají,“ uvedl Pražský hrad.„Místo řádné omluvy zveřejnil server Seznam Zprávy dne 12. června 2021 článek, ve kterém zopakoval spekulace a lži o společnosti Clever Management,“ uzavřel Hrad své červnové vyjádření k práci Seznamu Zpráv.

