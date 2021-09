https://cz.sputniknews.com/20210907/zastupitel-ods-z-ostravy-mocil-na-billboard-roberta-slachty-pry-si-ho-nevsiml-15752685.html

Zastupitel ODS z Ostravy močil na billboard Roberta Šlachty. Prý si ho nevšiml

Zastupitel ODS z Ostravy močil na billboard Roberta Šlachty. Prý si ho nevšiml

Ostravský zastupitel Radim Ivan, který sám sebe označuje na „prince z ODS“, byl vyfocen, jak močí na předvolební billboard s předsedou hnutí Přísaha Robertem... 07.09.2021, Sputnik Česká republika

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/16/13088575_0:80:1536:944_1920x0_80_0_0_eb2b0f9f644b5cf1510f5baf671bfeef.jpg

„Jdeme zaručit spravedlnost,“ tak zní nápis na předvolebním billboardu, na němž je vyobrazen předseda hnutí Přísaha Robert Šlachta. Právě na ten zastupitel za ODS vykonal potřebu a byl přitom vyfocen.„Povinná pauza na cestě do Jablunkova. PS: billboardu jsem si nevšiml. Fakt, přísahám,“ komentoval snímek sám Radim Ivan. Obratem dodal: „Kdo si myslí, že tímhle chci přesvědčit voliče, je blázen. Tohle si fakt nemyslím, kouknete na můj Twitter, včera Bílovec, Příbor, Jablunkov. Osobní kontakt.“Snímek, který na sociálních sítích vyvolal rozruch, mezitím komentoval i sám předseda hnutí Přísaha Robert Šlachta. Podle jeho slov to svědčí o úrovni Občanské demokratické strany.„Tohle pošlete každému, kdo si myslí, že existuje nějaká „nová“ ODS, která je lepší, než byla ta stará ODS,“ napsal předseda Přísahy na svých sociálních sítích.Volební potenciálPoslední průzkum firmy Kantar CZ a Data Collect, vypracovaný pro Českou televizi, tvrdí, že největší volební potenciál pro nadcházející svátek demokracie má nyní koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL a TOP 09).Uvádí se, že pokud by pro tuto koalici hlasovali všichni lidé, kteří její volbu aktuálně zvažují, pak by se mohla chlubit ziskem až 31,5 %. Špatně na tom ale není ani vládní hnutí ANO českého premiéra Andreje Babiše, které má druhý nejvyšší potenciál. Oslovilo by totiž asi 30 procent voličů.Na pomyslné třetí příčce se v průzkumu umístila koalice Pirátů a STAN, kteří by mohli získat až 27,5 procenta hlasů. Čtvrté místo by pak dle průzkumu patřilo hnutí SPD Tomia Okamury, které by mohlo dosáhnout na 13,5 procenta.Na dalších místech by následovali sociální demokraté s deseti procenty. Hezké umístění by čekalo i na hnutí Přísaha (cca 9,5 procenta hlasů) a potenciál KSČM představuje osm procent, zatímco ten Zelených jen jeden procentní bod nižší. Nelze opomenout ani kandidátku Trikolóry, Svobodných a Soukromníků – ty by podpořilo asi 5,5 procenta voličů.Data pro průzkum byla shromažďována v období od 19. srpna do 3. září. Do průzkumu se zapojilo celkem 3000 lidí. Uvádí se, že statistická chyba může maximálně činit plus mínus 1,9 procenta. Volební potenciál vyjadřuje maximální možný zisk strany či koalice v případě, že by jí u voleb dali hlas všichni voliči, kteří volbu daného subjektu zvažují. Suma potenciálů však není sto procent. Kupříkladu volič rozhodující se mezi dvěma subjekty se započítává jako potenciální volič obou z nich, tudíž se nejedná o prognózu výsledků voleb.„Volby budou o ničem“Bývalý prezident Václav Klaus před několika dny prezentoval novou publikaci Institut Václava Klause, kde se píše, že volby v říjnu roku 2021 se budou týkat pouze zástupných témat a důležitým otázkám se vyhnou.„Jde o to, jestli volby budou o něčem podstatném. V této knížce vyjadřujeme naši obavu, že o tom skutečně podstatném nebudou,“ konstatoval během prezentace Václav Klaus.Bývalý prezident poukázal na témata, které on a jeho Institut považují za skutečně podstatná. Podle jeho slov není podstatné, kdo bude kde na které židli v parlamentu sedět. „My tu podstatnost vidíme v tom, že se nacházíme na významné dějinné křižovatce. Trochu viníme naše současné politické strany, že toto podstatné buď nevidí, nebo že se tomu záměrně vyhýbají,“ prohlásil. Voliči by prý od svých politických stran měli vyžadovat, aby se věnovaly důležitým otázkám.„Nás trápí, jak argumentujeme v knížce, že probíhá kvalitativní změna celého západního světa. Tomu nechceme nečinně přihlížet,“ dodal bývalý prezident.

Miroslav Zita 😁😁Tohle je slabý odvárek toho, co v ODS mají za exoty. viz Pavlík Novotný 😁 i když tomu bych to odpustil, jelikož je slabý duchem. 2

1

