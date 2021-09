https://cz.sputniknews.com/20210907/zavod-s-casem-americky-podnikatel-bezos-investoval-do-startupu-na-prodlouzeni-zivota-15757330.html

Závod s časem. Americký podnikatel Bezos investoval do startupu na prodloužení života

Závod s časem. Americký podnikatel Bezos investoval do startupu na prodloužení života

Americký podnikatel v oblasti technologií Jeff Bezos a rusko-izraelský venture kapitálový investor Jurij Milner investovali do společnosti Altos Labs, která... 07.09.2021

Podle publikace bude startup se sídlem na Cambridgeské univerzitě vyplácet svým zaměstnancům přibližně 1 milion dolarů ročně a již získal více než 270 milionů dolarů, což svědčí o aktivním zájmu investorů o tento projekt. Společnost Altos Labs, která v budoucnu umístí svá výzkumná centra také v San Francisku a Tokiu, bude provádět teoretický výzkum a pokusy na zvířatech s cílem zvrátit stárnutí buněk.Podle startupu se generálním ředitelem společnosti stal Richard Klausner, bývalý šéf Národního onkologického centra v USA. Mezi další spolupracovníky patří dr. Juan Carlos Izpisua Belmonte, který předpověděl prodloužení délky života o 50 let, a profesor Šin'ja Jamanaka, který získal Nobelovu cenu za výzkum kmenových buněk.Předčasné stárnutíBiologové zjistili, že nedostatečná hladina proteinu uvolňujícího kyslík v červených krvinkách vede ke zhoršení kognitivních schopností a předčasnému stárnutí. Výsledky studie jsou publikovány v časopise PLOS Biology.Vědci ze Spojených států a Číny při pokusech na myších zjistili, že při snížení hladiny proteinu ADORA2B v krvi se u zvířat zhoršuje paměť a sluch, v mozku se vyvíjí zánět a zrychluje se stárnutí.Adenosinový receptor A2B nebo ADORA2B je součástí membrány erytrocytů, červených krvinek a pomáhá uvolňovat kyslík z krve. Je známo, že jeho obsah v krvi s věkem klesá. Autoři předpokládají, že existuje přímá souvislost mezi tímto poklesem a stárnutím mozku.Aby si tuto myšlenku ověřili, vyšlechtili myši, kterým v krvi chyběl ADORA2B, a porovnali jejich chování a fyziologické vlastnosti se zvířaty z kontrolní skupiny.Výsledky ukázaly, že během stárnutí vykazovaly myši bez ADORA2B více známek kognitivního poklesu než zvířata z kontrolní skupiny. Zánětlivé procesy v mozku se vyvíjely zrychleně. Na mladých myších vědci provedli experiment, během něhož byla zvířata vystavena kyslíkovému hladovění. U myší bez ADORA2B byly behaviorální a fyziologické účinky nedostatku kyslíku mnohem silnější než u normálních myší.Z toho autoři usuzují, že protein ADORA2B reguluje přísun dalšího množství kyslíku do mozku v případě jeho nedostatku. S věkem tento přísun klesá a rychlost stárnutí mozku do značné míry závisí na tom, jak efektivně tento protein funguje. Vědci proto nazvali ADORA2B „proteinem proti stárnutí“.

