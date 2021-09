https://cz.sputniknews.com/20210907/zbrane-z-ceska-pro-taliban-teroristicke-hnuti-ukoristilo-nase-vrtulniky-a-dela-15751492.html

Zbraně z Česka pro Tálibán? Teroristické hnutí ukořistilo naše vrtulníky a děla

Hnutí Tálibán* ovládlo Afghánistán a s ním i solidní arzenál západních zbraní. Mezi nimi jsou děla, vrtulníky a munice z České republiky. 07.09.2021, Sputnik Česká republika

Dva dny po úprku Američanů a jejich západních pomahačů z Afghánistánu radikální hnutí Tálibán uspořádalo na počest ovládnutí země vojenskou přehlídku. Český i světový tisk nazval akci bizarní a posmíval se výzbroji islámských teroristů. V ulicích jihoafghánského města Kandahár projížděla dříve americká víceúčelová vozidla Humvee a obrněné SUV, součástí přehlídky byl také pochod sebevražedných atentátníků.K smíchu ale není skutečnost, že Západ nechal tálibáncům horu zbraní, výstroje a armádní techniky. Britský list The Times zveřejnil přehled, čeho se mohli zmocnit. Uvádí se třeba 33 helikoptér typu UH-60 Blackhawk, stejný počet strojů Mi-17, přes 22 tisíc vozů typu Humvee a 155 obrněnců typu MRAP, tedy vozidel odolných proti výbuchu min. K tomu stovky tisíc útočných pušek, desítky tisíc kulometů.Američany by měla velmi pálit ztráta až osmnácti průzkumných letounů PC-12, napěchovaných nejmodernější špionážní elektronikou, které by se mohly dostat do Ruska nebo Číny. O tom, že je mohl získat Tálibán, tabulka britského listu skromně mlčí.Jenže pozor! Tálibán nechtěně vybavila i Česká republika. A nejde jen o armádní ponožky vzor 95. Kvůli našemu slepému následování americké politiky a podílu na okupaci Afghánistánu jsme dodali Tálibánu ostré.Celou záležitost popisuje popularizační web Technet. „V roce 2004 darovala Česká republika novému afghánskému režimu téměř šest tisíc tun munice, od nábojů pro pěchotní zbraně po těžší výzbroj, a později další tisíce tun. Do Afghánistánu se dostaly také osvědčené kanónové houfnice D-30 ráže 122 milimetrů, klasická, velmi populární a velmi účinná zbraň pro nepřímou palbu.Největší dar pak přišel v roce 2007, kdy Česká republika věnovala afghánské armádě šest vrtulníků Mi-17, které u nás údajně neměly využití, a s nimi další šestici těžce vyzbrojených bitevních vrtulníků Mi-24," popisuje web.Asi ani nebudeme daleko od pravdy, když napíšeme, že mezi Tálibánem ukořistěnými vrtulníky budou stroje, které dříve používala Armáda České republiky. A to zavání přinejmenším velkou ostudou. Holedbat se tím, že tálibánci s nimi nebudou umět létat, je krátkozraké. Bývalí piloti afghánské armády určitě neodmítnou nabídku nových vládců země.O nepřímém vyzbrojení Tálibánu Českou republikou Sputnik hovořil se Stanislavem Mackovíkem, známým politikem, bývalým poslancem KSČM a členem sněmovního výboru pro obranu.„Angažmá naší armády v Afghánistánu byla velká chyba. Pravicové politické spektrum a jeho voliči v ČR jedním dechem kritizují srpnové události z roku 1968, tedy operaci Dunaj. Stejní lidé pak nesmyslně obhajují dvacetiletý pobyt vojáků NATO pod Hindukúšem. Tahle část naší populace vždy a všude používá dvojí metr a šíří především rusofobii. Ještě dnes jsou slyšet jejich hlášky, že působením NATO v Afghánistánu se zabránilo šíření terorismu po světě. To ale není pravda. Francie, Německo nebo Velká Británie mají za ta léta neblahé zkušenosti s islámským terorismem na svém území. Při vyšetřování několika útoků v Evropě vyšlo najevo, že došlo k selhání bezpečnostních složek při zpracovávání informací o rizikových osobách. Pokud se terorismus některých států v Evropě nedotkl, tak to nelze brát jako konečný status. Terorismus rozhodně nebyl zničen a riziko útoku nebylo zcela eliminováno.Tálibán po celou dobu působení západních vojáků držel pod kontrolou značnou část afghánského území. Dokonce v té době rostla produkce opia a distribuce drog do zahraničí. Tálibán ani po 20 letech není na kolenou a určuje chod věcí na území Afghánistánu. Dnes je těžké odhadnout, jak moc budou tihle „studenti" vstřícní k jiným teroristickým skupinám, které se tam mohou etablovat.Pokud jde o výdaje, tak vojenská mise v Afghánistánu stála českou republiku v letech 2004 až 2020 celkem 16,44 miliard korun. Tahle částka nezahrnuje náklady na vyslání naší polní nemocnice, která tam byla v letech 2002 a 2003. Zároveň v té částce nejsou zahrnuty náklady na střežení našeho zastupitelského úřadu v Kábulu. Jeho ochranu zajišťovala vojenská policie. Průměrné roční výdaje ČR na afghánskou misi činily v letech 2004 až 2020 967 milionů korun. V roce 2009 byl roční výdaj nejvyšší a suma dosáhla 2,3 miliardy korun. Největší ztrátou pro ČR bylo obětování 14 našich vojáků, jimž se mise stala osudnou," říká politik.Česká republika dodala v průběhu let afghánské armádě tisíce tun munice, dělostřeleckou techniku, bitevní vrtulníky a cvičila ozbrojené složky vládního režimu. Byl to dobrý nápad?„Dobrý nápad skonči hned na začátku vojenských operací. NATO mělo ze vzduchu a s využitím speciálních sil zaútočit na cíle sloužící teroristům. Pak se mělo stáhnout. Tohle není Sýrie. V roce 2006 mělo být 57 % afghánských mužů a 87 % žen negramotných. Situace se od té doby výrazně nezlepšila.Okupace Afghánistánu trvající 20 let a navíc zakončená chaotickým úprkem ukázala slabinu Severoatlantické aliance. Evakuaci afghánských tlumočníků a informátorů provádělo NATO skoro až na základě tlaku veřejného mínění. Čím více se ústup podobal útěku, tím více techniky bylo ponecháno na místě.Česká republika darovala do Afghánistánu celkem 12 (letku) vrtulníků v roce 2007. Šlo o 6 kusů bitevních Mi-24 a 6 kusů transportních Mi-17. To je docela slušná výzbroj. Tenhle dar byl realizován v roce 2004 a každý vrtulník nejprve prošel generální opravou ve státním podniku LOM Praha. Následně došlo k jejich převezení k příjemci. ČR zajišťovala prostřednictvím našich vojenských pilotů výcvik posádek vrtulníků (a provoz) v Afghánistánu. V ČR probíhal základní výcvik afghánských pilotů na letadla a vrtulníky. Do Afghánistánu ČR dodala v roce 2004 cca 6 000 tun munice. To se pak dělo opakovaně. Dokonce byla realizována dodávka houfnic (tažených) D-30 ráže 122 mm. Určitě tam za předchozích vlád šlo 20 000 samopalů a 650 kulometů. V roce 2011 tam šla dodávka 2000 kusů nových zásobníků do SA-58.Efektivita takových dodávek jde na vrub analytikům, zpravodajcům a politikům ze států NATO. Oni neustále melou teze - komu lze co prodat nebo darovat. V tomto případě se tím asi nikdo moc nezaobíral a byla snaha tam dostat co nejvíc," míní pan Mackovík.Budou tálibánci schopni české zbraně použít?„Léta vedou války a ovládaní zbraní je pro tyhle bojovníky denním chlebem. Ruční zbraně odolné a osvědčené tam mohou používat desítky let. Horší to může být s leteckou technikou, která přece jenom vyžaduje vyšší odbornost a určité standardizované zacházení. Pokud si i s tímhle dokáží poradit, tak by Tálibán měl armádu, která je silnější než ukrajinská armáda," říká expert.Není to ještě jeden důkaz debaklu v Afghánistánu? Nejenže se Česká republika podílela na americké okupaci země. Teď se ukazuje, že jsme Tálibán nepřímo vyzbrojili.„Je to celé divné. Naše zbrojovky mohou vyvážet materiál do světa se souhlasem zahraničních partnerů (jak se nazývají řídící články našich pravicových politiků a části obchodníků). Tady se všichni zainteresovaní tváří, že žádné riziko použití zbraní nežádoucím uživatelem neexistovalo. Řada skutečných expertů vždy říkala, že afghánský voják je ten nejhorší spojenec, kterého můžete mít. Mají s tím zkušenost jak v NATO, tak v Rusku. Podle hodnocení inspektora pro rekonstrukci Afghánistánu dokázala afghánská strana udržovat v dobrém stavu jen asi 12 až 15 procent dodaného materiálu a budov.Poměrně velká část letadel a vrtulníků afghánské armády odletěla do Uzbekistánu a tím snížila případnou schopnost Tálibánu použít tyto prostředky.Velké riziko spočívá v přemístění značné části afghánské populace do zahraničí. Teroristé mohou část z nich nutit ke spolupráci pod nátlakem, když začnou ohrožovat jejich příbuzné žijící stále v Afghánistánu. Spoléhat se na práci zpravodajských služeb v rámci NATO je stejně efektivní, jako se spoléhat, že NATO někdy porazí Tálibán," říká Stanislav Mackovík.*zakázaná v Rusku teroristická organizace

bobo Hlavně že nejsou peníze pro důchodce. Tady se ukázala pravda komunistů kteří chtěli odebrat Ministerstvu obrany deset miliard a nás drahy předseda vlády je urychleně ministerstvu vrátil. Ale hlavně že víme kam ty peníze padají. Ale když se do toho někdo strefi je okamžitě napadán. No co se dá dělat. Tiskárna pojede na plné obrátky.. 6

Vítězslav Bilko Slušná výzbroj, tzv boj proti Talibánu se proměnil ve vyzbrojování Talibánu. 4

