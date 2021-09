https://cz.sputniknews.com/20210907/zeman-zaslal-dopis-primatoru-hribovi-vase-pocinani-dovedlo-prahu-na-pokraj-chaosu-15758476.html

Zeman zaslal dopis primátoru Hřibovi: Vaše počínání dovedlo Prahu na pokraj chaosu

Zeman zaslal dopis primátoru Hřibovi: Vaše počínání dovedlo Prahu na pokraj chaosu

Prezident republiky Miloš Zeman zareagoval na aktuální situaci v české metropoli. Politika Pirátů v čele Prahy město dovedla až na okraj propasti chaosu... 07.09.2021, Sputnik Česká republika

„Vážený pane primátore, v politice se řídím několika zásadami, mezi které patří i určitá míra shovívavosti vůči politickým nováčkům. Doba hájení nicméně uplynula a já již nehodlám skrývat rozčarování nad Vašimi přešlapy,“ stojí v prvních řádcích otevřeného dopisu prezidenta primátorovi Zdeňku Hřibovi.„Nijak nesnižuji seznam Vašich politických úspěchů z období jara a léta roku 2021, mezi které soudě dle Vašich mediálních výstupů patří například vyjednání slevy na vstupné v Muzeu vidlí či nabídka bezplatných výpůjček růžových sdílených kol. Přesto Vás nyní jako hlava státu, které náleží dbát o dobro všech obyvatel naší země, vyzývám k okamžité nápravě dramatické situace v pražské dopravě a vyvození patřičných důsledků z pochybení, které v české komunální politice nemá obdoby,“ píše prezident republiky.Zeman v dopise hovoří o „amatérském přístupu“ k plánování oprav pražských silnic, či dokonce o „záměrném diletantství“, jehož terčem jsou řidiči osobních vozů. „(…) hlavní město je naprosto dopravně paralyzované, což již zdaleka není jen tématem pražským, ale vzhledem k významu metropole i tématem celonárodním,“ myslí si prezident a dodává: „Vaše představa řidičů automobilů jako někoho, kdo tento způsob dopravy využívá kvůli vlastnímu pohodlí, je zcela nemístná.“Podle názoru prezidenta republiky je automobilová doprava standardní formou dopravy, navíc nyní po zdražení jízdného může být pro některé lidi jedinou volbou.„Především ale není úlohou nás politiků hodnotit a nařizovat, jakým způsobem se mají lidé přepravovat. Primátor zastupuje zájmy všech Pražanů, tedy i těch, kteří z jakéhokoli důvodu preferují osobní přepravu. Nehledě na fakt, že současná dopravní situace je tak kritická, že v konečném důsledku zasahuje i Vámi propagovanou MHD – například v ulici Zenklova, kde kvůli okolním uzavírkám stojí jak auta, tak tramvaje, či nově v ulici Veselská, kde pro změnu stojí autobusy dopravující do Prahy lidi z širokého okolí,“ píše v dopise Hřibovi prezident.Miloš Zeman následně uvedl pět bodů, s jejichž pomocí má Piráty ovládaná pražská radnice neprodleně stabilizovat situaci v metropolitní dopravě. Jedním z nich je výzva ke zvážení rezignace.„1. Pokorná omluva všem lidem, kterých se Vaše selhání v současné době dotýká,2. Sjednání okamžité nápravy ve formě nařízení rekoordinace oprav infrastruktury, ve které se vezme ohled na zajištění objízdných tras,3. Ukončení spolupráce s Vašimi poradci, kteří se na sociálních sítích hrubě a nemístně vysmívají všem stěžovatelům na současnou kritickou situaci,4. Zvážení vyhlášení stavu nebezpečí, neboť současná dopravní situace je natolik kritická, že ohrožuje mimo jiné práci složek integrovaného záchranného systému,5. Zvážení rezignace na funkci primátora hlavního města Prahy.Vaše počínání dovedlo metropoli na pokraj chaosu, za což jste politicky odpovědný. Pane primátore, každá prohra je poloviční vítězství, pokud se z boje poučíte,“ uzavřel Miloš Zeman svůj dopis pirátskému primátorovi Zdeňku Hřibovi.Rozkvět tramvajové dopravyPrimátor Prahy Zdeněk Hřib před několika dny avizoval nový rozkvět tramvajové dopravy v metropoli. „Už teď se to dalo do pohybu. Po dlouhých 10 letech, kdy se nic nedělo, jsme totiž otevřeli obnovenou trať Pražského povstání - Pankrác. Dál jsou už ve výstavbě trať Barrandov - Holyně a tramvajová smyčka Zahradní Město. Stavby dalších vyobrazených tramvajových tratí budou následovat vzápětí,“ uvedl pražský primátor a dodal, že Praha má údajně jednu nejhustších tramvajových sítí na světě.Jako jeden z příkladů uvedl tramvaje na zastávce I. P. Pavlova, které odbaví denně podobný počet cestujících jako Letiště Václava Havla - kolem 65 000 lidí. „A tramvajová křižovatka na Karlově náměstí je podle pražského dopravního podniku dokonce nejvytíženější tramvajovou křižovatkou na světě,“ dodal.

