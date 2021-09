https://cz.sputniknews.com/20210907/zpevak-drahokoupil-o-nove-pisni-mel-jsem-zlomene-srdce-a-chtel-jsem-mit-neco-co-me-pohladi-po-dusi-15759021.html

Zpěvák Drahokoupil o nové písni: Měl jsem zlomené srdce a chtěl jsem mít něco, co mě pohladí po duši

Všichni fanoušci zpěváka Vojty Drahokoupila již netrpělivě odpočítávají hodiny do 9. září. Tehdy má totiž premiéru videoklip a píseň Co víc si přát, přičemž má... 07.09.2021, Sputnik Česká republika

Zpěvák přiznal, že nápad na novou píseň měl zhruba před rokem. Tehdy chtěl vytvořit něco, co na české scéně ještě nebylo.Na novém singlu nepracoval pochopitelně sám, spolupracovalo s ním celkem 25 muzikantů. A neobešlo se to ani bez komplikací. „Dokonce jsem prodal auto, abych na píseň měl, ale stálo to za to. Píseň bude zveřejněna i s videoklipem 9. září. Vše se odehrává v kostele, za námi je gospelový sbor a přijela i slovenská herečka.“Co se týče samotného videoklipu, uvedl, že má sice rád filmy jako Sestra v akci, ale nechtěl vytvořit videoklip ve stejném duchu. V Česku by to podle něj bylo klišé a lidé by se ptali, na co si hraje. Z toho důvodu se gospelový nádech odráží ve sboru z Olomouce a v kostele. Videoklip k písni se natáčel v době pandemie.Prozradil, že v době covidové si udělal z kuchyně a obýváku vlastní studio. Podle jeho slov si tím splnil sen. Dodal zároveň, že nikdy neuměl s penězi příliš hospodařit. „Ať vydělám, kolik chci, vždy na konci měsíce nic nemám. Poslední peníze jsem pak utratil za drahý nahrávací stůl, mohl jsem ale rovnou produkovat,“ objasnil.Svěřil se, že před dvěma lety nepociťoval úplnou psychickou pohodu a měl dojem, že se malinko zbláznil. „Ale jak říkám: Každý, kdo chce přijít k rozumu, se musí někdy zbláznit. Nová píseň mi trvala nejdéle ze všech za celou mou kariéru,“ objasnil.Vojta DrahokoupilVojtěch Drahokoupil se narodil 31. srpna 1995 v Liberci, od svých osmi let ale žije v Toužimi, kde působil v místní kapele All For 69. Od roku 2018 je moderátorem Mixxxer Show, kterou vysílá televize Óčko. V roce 2018 se zúčastnil páté řady soutěže Tvoje tvář má známý hlas. Chodil s Kristýnou Kubíčkovou, Českou Miss Earth 2016, ale v roce 2019 se rozešli.

