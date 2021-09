https://cz.sputniknews.com/20210908/absurdistan-malacova-a-stropnicky-s-vychovou-firem-uz-jedou-naplno-a-slibuji-dostupnost-bydleni-15768499.html

Absurdistán! Maláčová a Stropnický s výchovou firem už jedou naplno a slibují dostupnost bydlení

Absurdistán! Maláčová a Stropnický s výchovou firem už jedou naplno a slibují dostupnost bydlení

Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) a její poradce Matěj Stropnický na tiskové konferenci zveřejnili výsledky inspekcí firem, která probíhá... 08.09.2021, Sputnik Česká republika

2021-09-08T17:49+0200

2021-09-08T17:49+0200

2021-09-08T17:49+0200

česko

čssd

jana maláčová

matěj stropnický

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/03/15708638_0:71:1024:647_1920x0_80_0_0_e64c0ba97b5be994b71b05fcd245df48.jpg

V publikaci ČTK se poznamenává, že podle Hospodářské komory Maláčová a její poradce zavlekli státní inspekci práce do předvolební kampaně a poškodili její věrohodnost. Závěry zmíněné kontroly komora považuje za nedůvěryhodné.Připomíná se, že kontrolní akce vyvolala před nedávnem ostrou kritiku poté, co se ministryně a její poradce osobně účastnili inspekce v Krupce na Teplicku. Fotografie „návštěvy“ politici následně zveřejnili na sociálních sítích.Kritici se domnívají, že Stropnický k účasti na kontrolní akci neměl oprávnění, protože nepatří ani k úředníkům, ani k cizinecké policii. Postup obou politiků vnímají jako předvolební kampaň.Maláčová však přítomnost Stropnického argumentovala tím, že její poradce má na starosti dodržování zákoníku práce a o situaci se přesvědčuje v praxi.Podle ministryně dotyčné prověrky měly za účel poukázat na to, že po epidemii a otevření ekonomiky se pracovní pravidla zásadně porušují a musí se začít dodržovat.Podotýká se, že se inspekce zaměřila na 167 zaměstnavatelů. V současné době dokončených je zatím 123 kontrol u 30 firem a 93 jejich subdodavatelů a agentur. Výsledky „auditu“ potvrdily, že v 95 případech došlo k porušení pravidel (77 %).„Zjištění jsou velmi závažná. Mimořádná kontrolní akce Férová práce ukazuje, že dochází ve zvýšeném množství k porušování zákoníku práce. Nejsou to žádné gentlemanské prohřešky,“ podotkla Maláčová.Stropnický na svém facebookovém účtu dokonce jmenoval čtyři společnosti, u nichž byla zjištěna závažná, systémová porušení zákona, a byly vypořádány námitky (nebo je firma nedodala) byla zahájena správní řízení o uložení pokut až do výše dvou milionů.„Ty čtyři firmy jsou tyto: Arens Oberflächenfullservice s.r.o., která obrábí kovy, a vůbec neevidovala pracovní dobu u 195 zaměstnanců, čili jim nevyplácela mzdu dle zákona, stavební firma IMOS Brno, a.s., která neevidovala práci v noci a neposkytovala za ni příplatky, výrobce těsnění do automobilů Saar Gummi Czech s.r.o., který neevidoval začátek a konec pracovní doby a nedodržoval předepsaný čas na odpočinek zaměstnanců - a firma Brano, a.s., výrobce autodílů, která nerozvrhovala pracovní dobu, neevidovala ji, nedodržovala maximální délku přesčasů a neoprávněně srážela mzdy,“ stojí v příspěvku poradce ministryně.Stropnický zareagoval i na obvinění od Hospodářské komory.„Nejdojemnější na celé věci je samozřejmě pokřik Hospodářské komory, která vyvádí, že je to kampaň. Možná by měla konečně přestat hájit firmy, které porušují zákoník práce, a za férovou práci začít sama bojovat,“ zareagoval poradce Malačové.Je pozoruhodné, že ministryně práce se neomezuje pouze na problematiku, spojenou s porušením zákoníku práce ze strany firem. Političce vadí i dostupnost bydlení pro obyvatele země.„Co je Absurdistán? Když žijete v Praze v nájmu a musíte k tomu šetřit 20 let, aby vám v bance dali hypotéku, kterou splatíte za 38 let. ČSSD jako jediná strana předložila zákon o dostupném bydlení! Chceme prosadit zákon o veřejně prospěšných byt. společnostech a zřídit St. byt. Fond,“ uvedla na Twitteru Maláčová.Dobrý fór?Co na prohlášení zástupců ČSSD řekli sledující? Zdá se, že ani Maláčová ani Stropnický moc lidí nepřesvědčili.„Toto je důsledek vašeho vládnutí. To, co navrhujete, jenom ještě víc pokřiví trh a ceny půjdou ještě výš. Přitom by stačilo jen zrychlit stavební řízení a zajistit tak přebytek bytů na trhu,“ zkritizoval Maláčovou Václav Vais.„Hele, Matěji, já nejsem úplně právník, ale mám za to, že tady sděluješ podrobnosti ze spisu, ke kterým má mít přístup jen omezený počet lidí, zpravidla účastníci řízení. Čímž vůbec nezpochybňuji potřebnost těchto kontrol, byť se neustále dokola ptám, co tedy ČSSD posledních osm let dělala…“ zareagoval Jakub Ježek.„Už? Teprve po létech u moci? A není to brzo? Je. A po volbách po těch slibech neštěkne ani pes,“ dotazuje se Petr Skála.„Kdybyste byli nová strana bojující o možnost věci měnit, tak Vám na to i skočím. Takhle to zní jen jako dobrej fór,“ podotkla uživatelka s nickem Teroma.„Opět svojí politickou kampaní znevažujete práci inspektorů práce. Porušujete zákon, místo abyste se soustředili na skutečnou práci, a kontrolovali ty firmy i jindy než během volební kampaně. Na chování firem se nic nezmění, protože vaše aktivita je čistý populismus, a hned jak bude po volbách, tak si na porušování zákoníku práce ani nevzpomenete. Navíc kvůli procesnímu pochybení, kterým bezesporu prolomení mlčenlivosti je, nejspíš nebudou na vámi jmenované firmy uvaleny žádné sankce,” vyslovil se Samuel Suchý.

https://cz.sputniknews.com/20210907/ano-nadale-vede-cssd-je-ze-hry-a-koalice-jsou-vyrovnane-15750932.html

lesník Pokud se nejedná o předvolební kampaň pak je zřejmé, že paní Maláčová za celou dobu svého ministrování nepochopila, že podstata práce na funkci ministra spočívá v navrhování a přijímání systémových opatření pro řešení problémů v jejím „portfoliu“ a ne operativa. 0

1

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

čssd, jana maláčová, matěj stropnický