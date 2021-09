https://cz.sputniknews.com/20210908/australsky-nejvyssi-soud-media-mohou-byt-zalovana-kvuli-komentarum-pod-jejich-zpravami-na-sitich-15766277.html

Australský nejvyšší soud: Média mohou být žalována kvůli komentářům pod jejich zprávami na sítích

Australský nejvyšší soud: Média mohou být žalována kvůli komentářům pod jejich zprávami na sítích

Toto soudní rozhodnutí může vytvořit precedent pro podobná řešení v ostatních zemích a vytvoření nové legislativy pro regulaci sociálních médií po celém světě. 08.09.2021, Sputnik Česká republika

Australský nejvyšší soud rozhodl, že mediální vydání jsou odpovědná za obsahy, které se objevují na jejich sociálních sítích pod jejich posty, a díky tomu za to mohou nést odpovědnost. Soudní tahanice, která vedla k tomuto rozhodnutí, začala v roce 2016, kdy místní mediální platformy šokovaly společnost zprávami o zneužívání dětí odebraných rodinám.Zprávy byly sdíleny na různých sociálních sítích, kde uživatelé celou záležitost komentovali. V roce 2017 Dylen Voller, jeden z poškozených, jehož fotografie byla součástí zprávy médií, zažaloval pět mediálních domů za to, že v komentářích pod zprávami byl častován negativními výrazy.Jeho tým právníků argumentoval tím, že zmíněná média komentáře pod zprávami ponechala, což znamená, že za ně byla odpovědná. Média se tomu bránila slovy o tom, že nemohou být odpovědná za to, co se objeví v komentářích na sociálních sítích pod jejich zprávami. Média uváděla, že by za to mohla být odpovědná, pokud by dopředu věděla, jaké komentáře internetoví uživatelé budou psát pod jejich zprávami.Facebook ovšem zatím nedovoluje účtům vypínat možnost přidávání komentářů k jejich postům.V roce 2019 se na stranu Vollera již postavil jeden z vysokých soudů Austrálie. Média proti rozhodnutí podala apelaci k nejvyššímu soudu. Ten ve středu rozhodl. V odůvodnění stojí, že média vytvářením postů na sociálních sítích „zprostředkovala, podporovala, a tím i asistovala zveřejnění“ uživatelských komentářů.Australské soudy již dříve rozhodly, že jednotlivci a společnosti mohou být odpovědní za poškozující a ubližující obsahy, které se objevují pod jejich příspěvky. A to v situaci, kdy si byli vědomi jejich existence a nechali je pod svými posty.Důsledky rozhodnutíPo dlouhou dobu probíhá debata, zdali mohou být sociální sítě chápany jako vydavatelé odpovědní za obsah. Po dlouhou dobu zněla odpověď: Ne. Ve Spojených státech amerických, kde se sociální média objevila jako první, říkají zákony jasně: „Žádný poskytovatel interaktivních počítačových služeb nemůže být chápán jako vydavatel či vyslovující osoba jakékoli informace, která byla poskytnuta jiným poskytovatelem obsahu.“ (Section 230 of the Communications Decency Act)Někteří politici po světě ale vyjadřovali jiné názory. Například bývalý americký prezident Donald Trump obviňoval sociální média z cenzury obsahů konzervativní povahy. Facebook a Twitter jeho příspěvky opakovaně označovaly jako příspěvky obsahující nespolehlivé informace, mazaly je, a dokonce mazaly republikánům účty. Takové kroky, jak říkal Donald Trump, z nich dělá vydavatele.

