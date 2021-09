https://cz.sputniknews.com/20210908/bez-prace-nejsou-kolace-migranti-v-dansku-si-budou-muset-socialni-davky-odpracovat-15769396.html

Bez práce nejsou koláče. Migranti v Dánsku si budou muset sociální dávky odpracovat

Dánské úřady chtějí zpřísnit podmínky na sociální dávky pro migranty, kteří tyto dávky pobírají a nepracují, zejména pro ženy „nezápadního původu“, uvedla... 08.09.2021, Sputnik Česká republika

Podle úřadů žije v Dánsku přibližně 16 300 migrantek, které přicházejí z nezápadních zemí, žijí z dávek a nepracují tak, jak by mohly.Vláda hodlá zavést nová pravidla, podle nichž budou migranti muset pracovat alespoň 37 hodin týdně, aby mohli pobírat dávky. Aktivisté z řad migrantů zároveň tvrdí, že je pro ně často obtížné získat v Dánsku práci. Úřady si tento problém uvědomují a jsou ochotny věnovat odbornému vzdělávání a rekvalifikaci větší pozornost.Případná nová vlna uprchlíků z Afghánistánu by vyžadovala jednotnou migrační politiku Evropské unie, uvedla srbská premiérka Ana Brnabićová během návštěvy Maďarska.Strategie boje s ilegální migracíPremiér republiky Andrej Babiš dříve řekl, že Evropská unie nemá jasnou strategii boje s ilegální migrací, ani co se týče rozšiřování schengenského prostoru o země západního Balkánu.Podle Babiše se Evropa musí bránit před ilegální migrací a uvedl, že v tomto ohledu Schengen v roce 2015 nebyl funkční. „Jediná země, která byla funkční, bylo Maďarsko,“ uvedl premiér s narážkou na přísnou migrační politiku Maďarska během migrační krize.Babiš dále řekl, že on a jeho vláda usiluje o rozšíření schengenského prostoru o země západního Balkánu. Řešení Babiš vidí zejména v jednání s Tureckem, které by se o uprchlíky mohlo postarat výměnou za finance ze strany EU.Zmiňme, že Evropská unie se již během minulé migrační krize dohodla s Tureckem. Díky tomu se potok migrantů do Evropy značně snížil. Výměnou za to dostalo Turecko od EU peníze, aby se mohlo postarat o miliony migrantů, kteří tam teď žijí.

