Bonjour! Ministerstvo obrany nakoupí 52 děl od francouzské firmy

Bonjour! Ministerstvo obrany nakoupí 52 děl od francouzské firmy

Ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO) bude v pondělí informovat vládu o zakázce na nákup 52 děl s francouzskou firmou Nexter.

2021-09-08T18:14+0200

2021-09-08T18:14+0200

2021-09-08T18:14+0200

česko

francie

armáda

česká republika

smlouva

ozbrojení

Průměrná výše transakce ještě nebyla zveřejněna, ministr obrany to před jednáním vlády nechtěl komentovat. Původně ale měla nová děla stát asi šest miliard korun, nabídka výrobce z letošního roku byla o šedesát procent vyšší. Podle informací ČTK bude výsledná cena asi 8,5 miliardy korun.Nexter by měl tak české armádě dodat 52 nových děl Caesar. Ve výzbroji české armády Caesar nahradí samohybné houfnice DANA, které už neodpovídají požadavkům NATO. Šéf resortu obrany Metnar také dodal, že má ambici do voleb uzavřít i smlouvu na nákup čtyř protiletadlových kompletů SHORAD.Při výběru ministerstvo posuzovalo výrobky osmi možných dodavatelů, do finálního zvažování se dostalo také slovenské dělo Zuzana. Nutno podotknout, že francouzská nabídka byla levnější i technicky výhodnější.Ministerstvo původně plánovalo smlouvu s Nexterem podepsat do konce loňského roku, termín byl kvůli jednáním o ceně a dalším aspektům posunut. Na začátku jednání předpoklady hovořily o ceně asi šest miliard korun včetně DPH, to znamená asi 105 milionů korun za jedno dělo. Nexter ale předal ministerstvu nabídku, která byla o 60 procent vyšší kvůli inflaci, zvýšení cen surovin nebo přesunu výroby do Česka. Jak jsme již zmiňovali, ČTK psala o konečné ceně asi 8,5 miliardy korun včetně DPH.S firmou Nexter se podle ministra obrany podařilo domluvit i na výrobě munice a na zapojení domácího obranného průmyslu. I když výroba munice byla jedním z posledních témat, na kterém nebyla s francouzskou společností shoda. Podle Metnara se jednání však podařilo dokončit. „Munice se bude vyrábět v Česku,“ vysvětlil.Zapojení českého průmyslu ministerstvo obrany požadovalo minimálně ve výši 40 procent. Podílet se na zakázce chce řada českých firem, podvozky by měla dodávat kopřivnická Tatra, munici chtěla vyrábět právě STV Group ve spolupráci s pardubickou Explosií.Co se týká francouzských děl, budou součástí těžké brigády, jejíž vybudování ministerstvo slíbilo Severoatlantické alianci do konce roku 2026.

lesník Tak si kladu otázku, proč pan Metnar tak usiluje o francouzská děla, když pro obranu republiky nemají zcela žádný význam, pokud nevyhlásíme Německu, Rakousku, Slovensku nebo Polsku válku což je nepravděpodobné. Rovněž pro „zahraniční mise“, šířící „hodnoty EU“ po světě, není dělostřelectvo vhodné. Pak již zbývá jediné vysvětlení a to zájem „zainteresované lobby“. 6

Karel Adam Kdyby to Metnar prokonzultoval s afghanským ministrem obrany Jakubem, možná by ušetřil..... 4

francie

česká republika

2021

Zprávy

