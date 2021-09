https://cz.sputniknews.com/20210908/bude-dvojka-na-zabiti-novym-oblibenym-serialem-cechu-podle-prvnich-cisel-to-neni-vubec-vylouceno-15755739.html

Bude Dvojka na zabití novým oblíbeným seriálem Čechů? Podle prvních čísel to není vůbec vyloučeno

Televize Prima odvysílala v sobotu první díl komediálního krimiseriálu s názvem Dvojka na zabití. Podle čísel, kolik diváků si tuto novinku zapnulo, to vypadá... 08.09.2021, Sputnik Česká republika

2021-09-08T08:32+0200

2021-09-08T08:32+0200

2021-09-08T08:32+0200

Seriál, kde se v hlavních rolích blýskli Jakub Prachař a Sara Sandeva, přilákal přes milion diváků, konkrétně 1 065 000 v cílové skupině 15+. Jak uvedla televize v tiskové zprávě, skupina Prima měla ve 35. týdnu prime time share 29,29 % a v sobotu 4. září měla dokonce prime time share 35,62 % v kategorii diváků 15–69 let, čímž se stala vítězem dne.Nutno podotknout, že Prima se stala vítězem ve sledovanosti již po šesté v týdnu. Během pracovních dnů minulého týdne totiž přilákala pět večerů za sebou k obrazovkám nejvíce diváků v cílové skupině 15+ v nejsledovanějším čase.Divákům se zřejmě takový druh seriálu zalíbil. Svědčí o tom komentáře na instagramovém účtu zmíněného seriálu. „Strašně mě to bavilo,“ napsala jedna z fanynek. „Tak tenhle seriál se povedl,“ souhlasila další.Některým se seriál až tak zalíbil, že již litují, že má jen osm dílů. „Úžasný. Lepší dvojka se snad najít nemohla. Už chci vidět další díl. Je to skvělý. Ale škoda, že to má jen 8 dílů.“A o čem samotný seriál je? Dvojka na zabití je komediální krimiseriál, který se nese v duchu rčení, že protiklady se přitahují. Rozervaný, depresivní a ironický detektiv Martin Rykl (Jakub Prachař) a slušná, ambiciózní a organizovaná vyšetřovatelka Karolína Světlá (Sara Sandeva) spolu začnou pracovat na policejním oddělení.Rykl byl dříve šťastný a spokojený chlap, při cestě domů ale přepadnou jeho manželku a ubodají ji k smrti. Pachatel nebyl nikdy dopaden a Rykl po něm do dnešního dne nepřestal pátrat. A pak na oddělení přijde nová ženská posila, přičemž se zprvu zdá, že ti dva spolu vydržet jednoduše nemohou…

