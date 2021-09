https://cz.sputniknews.com/20210908/byla-jsem-ponizena-grandslamovou-vitezkou-krejcikova-promluvila-o-skandalu-s-muguruzaovou---15763806.html

„Byla jsem ponížena grandslamovou vítězkou.“ Krejčíková promluvila o skandálu s Muguruzaovou

„Byla jsem ponížena grandslamovou vítězkou.“ Krejčíková promluvila o skandálu s Muguruzaovou

Tenistka Barbora Krejčíková v rozhovoru pro Blesk okomentovala situaci z osmifinále US Open, při kterém ji Španělka Garbiñe Muguruzaová obvinila z... 08.09.2021, Sputnik Česká republika

2021-09-08T14:42+0200

2021-09-08T14:42+0200

2021-09-08T14:42+0200

celebrity

rozhovor

komentář

barbora krejčíková

tenis

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/708/57/7085732_0:110:2240:1370_1920x0_80_0_0_f131c6ace1cf411edfd5434f46094424.jpg

„Vím, co mi řekla u sítě. Ale ne, o čem mluvila pak. Záměrně jsem se tomu vyhýbala, protože hraje déle a má víc fanoušků,“ poznamenala Barbora.Podle jejích slov si dokáže představit, že o ní mluvila negativně, ale vůbec nečekala, že ji takhle obviní.Padla také otázka, zda- li se vyčerpání projevilo i ve čtvrtfinále s Arynou Sabalenkovou, která nakonec unavenou českou tenistku dorazila se skóre 1:6, 4:6.„Bylo to těžké. Nádrž je prázdná. Zápasů bylo moc. Sezona je opravdu dlouhá a dostala mě. Nechci brát zásluhy soupeřce, protože hrála výborně. Ale všechno, co se přihodilo v posledních dnech a nocích, se na mě podepsalo,“ zdůraznila Barbora.Současně uznala, že Aryna hrála výborně a má dobrou formu.„Snažila jsem se ze sebe dostat, co jsem mohla. Bojovala jsem o každý balon. Kéž by byl zápas delší. Celý turnaj ale hodnotím kladně. Být tady ve čtvrtfinále při debutu je nádhera, nádhera. Beru si jenom to pozitivní a z věcí, které se mi tady staly, se chci hlavně poučit a dál se zlepšovat,“ poznamenala Krejčíková.Co se týče budoucích utkání, Krejčíková ještě nemá jasno.„Mám nahráno 105 zápasů, to je strašně moc. A ještě na téhle úrovni, což jsem vůbec nečekala. Jednou se musím zastavit a odpočinout si, ale těžko říct kdy. Ještě mě čeká řada turnajů, musím vymyslet správný program. A nejen letos, ale i příští rok, aby mi zbylo víc sil do konce sezony,“ podotkla.Neskrývá, že ještě jí toho čeká docela dost. Základem pro Barboru je si co nejvíc odpočinout a zkusit se připravit na konec sezony, aby ji dohrála dobře a hlavně, aby se nezranila.“„Musím vyzkoušet víc věcí, a co bude fungovat, to pak musím dělat častěji. Tady v New Yorku jsem se snažila hodně odpočívat, hodně spát, abych byla v pohodě. Nevím, jak to bude dál. Musím si promluvit s trenérem, má hodně zkušeností a dobře mi poradí,“ popsala svůj záměr sportovkyně.Připomeňme, že po těžkém vyčerpávajícím osmifinále nejen fanoušci Barboru morálně podpořili.Mezi nimi byl také globální stratég, kouč top manažerů, olympijských vítězů, umělců a autor bestselleru The Positive Leader Jan Mühlfeit.„Bomba, Báro… velká bojovnice,“ neskrýval své nadšení kouč, mezi jehož klienty patří například bývalá biatlonistka Gabriela Koukalová, bývalá atletka Denisa Rosolová nebo bývalý moderní pětibojař David Svoboda.Nechyběla podpora ani od znalců tohoto druhu sportu.„Jiné hráčky by zápas vzdaly, ty jsi i přes evidentní zdravotní indispozice bojovala dál!“ napsal portál tennischampion.cz.

https://cz.sputniknews.com/20210613/cesky-tenis-slavi-krejcikova-se-siniakovou-vyhraly-ve-ctyrhre-na-french-open-14820944.html

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rozhovor, komentář, barbora krejčíková, tenis