„Elfové spolupracují s bezpečnostními agenturami proti vládě ČR?“ Komentátor Kubásek pozvedl obočí

Bloger František Kubásek věnoval pozornost zprávám vlivové organizace Čeští elfové, kteří se snaží vytvářet dojem, že bojují proti dezinformacím na internetu... 08.09.2021, Sputnik Česká republika

2021-09-08T17:36+0200

2021-09-08T17:36+0200

2021-09-08T17:36+0200

„Elfové spolupracují s bezpečnostními agenturami proti vládě ČR? Není to už trochu moc? A jak Piráti sjednotí společnost a „vrátí nás do normální politiky“? Jak? Tím, že elfům, Cemperovi a Demagogovi.cz slíbili vyšší dotace ze státního rozpočtu, který má nabobtnat vyššími daněmi?“ táže se bloger na svých sociálních sítích.Podle jeho názoru se Čeští elfové snaží pomoci Pirátům v jejich předvolební kampani. A to i přesto, že o sobě elfové hovoří jako o apolitické organizaci.„Co to je za shit? Aha! Elf Kartous dostal od piráta Hřiba v Praze kvalitní vyhřáté místečko, a tak jim to vrací v kampani. Projděte si Pražský inovační institut. Průměrná hrubá mzda tam jde přes 38000 Kč. No neberte to, když tam má každý čtvrtý jen DPP nebo DPČ,” píše František Kubásek.„Takhle Česká pirátská strana dělá trafiky. Jen „svým“ kamarádům a z našich peněz! To, že elfové k tomu ještě spolupracují s bezpečnostními agenturami, je už úplně jiná kapitola,“ dodal bloger.Vlivová organizace Čeští elfové na svých sociálních sítích napsala, že „spolu s dalšími bezpečnostními agenturami evidují masivní předvolební podporu Babiše a útoky na Piráty ze stran celé proruské dezinformační scény“.Podle jejich názoru je klíčem poměr předvolební sil. Pokud se prý podaří ve volbách zvítězit úřadujícímu premiérovi Andreji Babišovi, tak sestaví vláda „za podpory antizápadních sil“ a „udrží rozdělenou společnost“.„Pokud o něco poklesne a vládu bude mít možnost sestavit Bartoš, vrátíme se zpět do kolejí normální politiky,“ myslí si elfové, kteří o sobě tvrdí, že jsou apolitičtí a nepodporují žádný politický subjekt, a to ani Piráty.Pirátská katastrofaSlova o tom, že za propad volebních preferencí Pirátů mohou jacísi „dezinformátoři“, jak to prezentují Čeští elfové, vyvrátil před měsícem europoslanec Jan Zahradil (ODS). Ten reagoval na slova předsedy STANu Víta Rakušana o tom, že „dezinformační toky se namířily na koalici“ Pirátů a STANu.„Tak jasně. Dezinformátoři můžou za ty perly, co poslední dobou padají z pirátských politiků. Třeba za tu o bílých páprdech se sklony k fašismu, kterých je plná Sněmovna. Nebo za tu, že je třeba úplně zrušit právo národního veta při hlasování v EU. Nebo tu, že by nebylo od věci pořádně zdanit ‚nadměrné metry‘. A pokud to v říjnu PirSTAN nevyhraje, bude to důsledek proti nim vedené ‚hybridní války‘. Potvrzují všechny uliční výbory Českých elfů,“ uvedl na svých sociálních sítích politik ODS.Volební potenciálPoslední průzkum firmy Kantar CZ a Data Collect, vypracovaný pro Českou televizi, tvrdí, že největší volební potenciál pro nadcházející svátek demokracie má nyní koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL a TOP 09).Uvádí se, že pokud by pro tuto koalici hlasovali všichni lidé, kteří její volbu aktuálně zvažují, pak by se mohla chlubit ziskem až 31,5 %. Špatně na tom ale není ani vládní hnutí ANO českého premiéra Andreje Babiše, které má druhý nejvyšší potenciál. Oslovilo by totiž asi 30 procent voličů.Na pomyslné třetí příčce se v průzkumu umístila koalice Pirátů a STAN, kteří by mohli získat až 27,5 procenta hlasů. Čtvrté místo by pak dle průzkumu patřilo hnutí SPD Tomia Okamury, které by mohlo dosáhnout na 13,5 procenta.Na dalších místech by následovali sociální demokraté s deseti procenty. Hezké umístění by čekalo i na hnutí Přísaha (cca 9,5 procenta hlasů) a potenciál KSČM představuje osm procent, zatímco ten Zelených jen jeden procentní bod nižší. Nelze opomenout ani kandidátku Trikolóry, Svobodných a Soukromníků – ty by podpořilo asi 5,5 procenta voličů.

https://cz.sputniknews.com/20210908/v-evropskem-parlamentu-navrhli-vytvoreni-vojenskeho-utvaru-eu-15762168.html

