Exprezident SR Kiska odchod členů strany Za lidi chápe. Cítí však i smutek a zklamání

Exprezident SR Kiska odchod členů strany Za lidi chápe. Cítí však i smutek a zklamání

Připomeňme, že slovenská ministryně spravedlnosti Mária Kolíková odchází ze strany Za lidi i spolu s dalšími šesti členy a vstupují do poslaneckého klubu strany SaS. Klub Za lidi se po jejich odchodu rozpadne, protože v něm nebude dostatek poslanců na jeho další fungování.K definitivnímu odchodu Kolíkové a její frakce se vyjádřila ve středu před jednáním vlády i zmíněná šéfka strany Za lidi Veronika Remišová. Odchod do poslaneckého klubu SaS považuje za zradu hodnot strany, za zradu programu strany, za který kandidovali, a za zradu všech členů strany Za lidi.Exprezident Kiska se k situaci vyjádřil na sociální síti. Podle jeho slov vznikla myšlenka založit stranu na konci jeho funkčního období prezidenta, protože neviděl v nových politických subjektech sílu, která by mohla pomoci odstavit stranu Směr-SD a jeho oligarchy od vládnutí.Pokračoval s tím, že od dnešního dne už nikdo z nich ve straně Za lidi fakticky není. Po jeho odchodu ze zdravotních důvodů z pozice předsedy strany se podle svých vlastních slov nechtěl vyjadřovat k dění ve straně, k její činnosti, ani k vnitrostranickým problémům.Po problémech v straně, které nastaly po jeho odchodu a vládní krizi na Slovensku, doporučil předsednictvu strany, aby svolalo mimořádný sněm, kde by se uvnitř rozhodlo o jejím dalším směřování, jakož i o případném novém předsedovi, dodal. Důležité podle něj bylo, aby si strana ve svém nitru vydiskutovala problémy a navenek působila jednotně a byla stabilním partnerem koalice. Bohužel se to však podle něj neudálo.Kiska napsal, že nebude komentovat následující kroky ani vyhlášení. Jediné, co může prý vyjádřit, je smutek a zklamání. Stranu Za lidi pokládal za své dítě a jako rodič, kterému dospějí děti, a nechá je plavat proudem života, prý doufal, že strana odolá všem náporům, které politika přináší.

