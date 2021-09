https://cz.sputniknews.com/20210908/hamacek-k-vrbeticim-cesko-potrebuje-poradce-pro-narodni-bezpecnost-15761993.html

Hamáček k Vrběticím: Česko potřebuje poradce pro národní bezpečnost

Hamáček k Vrběticím: Česko potřebuje poradce pro národní bezpečnost

Ministr vnitra Jan Hamáček se vyjádřil pro zřízení nové státní funkce. Kauza Vrbětice ukázala, že Česká republika potřebuje poradce pro národní bezpečnost pro... 08.09.2021, Sputnik Česká republika

2021-09-08T11:31+0200

2021-09-08T11:31+0200

2021-09-08T11:31+0200

česko

rusko

policie

jan hamáček

bezpečnostní informační služba (bis)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/0d/13474826_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_5fca06429f6a6474fdc4d942a2acbf87.jpg

„Bylo by na místě zavést funkci státního tajemníka pro koordinaci tajných služeb. Mohl to být juniorní ministr. Spolupráce mezi tajnými službami není ideální,“ citují Lidové noviny Jana Hamáčka, který včera vypovídal na policii kvůli svému angažmá v kauze Vrbětice. Ministr byl médii v minulosti obviněn, že e chtěl vyměnit utajení informací, že výbuchy muničních skladů ve Vrběticích způsobili ruští špioni, za miliony vakcín Sputnik a setkání amerického a ruského prezidenta v Praze. Za tímto účelem měl plánovat i cestu do Moskvy.Kauza výbuchů ve Vrběticích, z nichž byli bez důkazů obviněni ruští agenti, podle ministra vnitra odhalila systémový nedostatek v architektuře českého bezpečnostního systému. Vláda prý nedokáže efektivně řídit tajné služby. Důkazem tohoto stavu je, že Bezpečnostní informační služba doslova zaskočila ostatní bezpečnostní složky státu svými zjištěními ohledně výbuchů na muničních skladech.„Úkoly, které jsou tajným službám zadávané, jsou většinou formulované velmi obecně. Pak je potřeba, aby to někdo rozvedl do detailů a byl schopen je operativně koordinovat. To se mimochodem ukázalo na Vrběticích,” prohlásil Jan Hamáček na konto nutnost zřízení funkce poradce pro národní bezpečnost.O zřízení funkce poradce pro národní bezpečnost v minulosti hovořil i premiér Andrej Babiš. Zatím v tomto směru ovšem nedošlo ke konkrétním krokům. Koalice Spolu rovněž ve svém programu počítá se zřízením této funkce. Podle jejího názoru by to zemi mělo pomoci lépe koordinovat spolupráci bezpečnostních složek a rovněž napomoci při čelení takzvaným hybridním hrozbám.Kauza VrběticeZ výbuchů ve Vrběticích, při kterých zemřeli dva čeští občané, vláda na základě podezření bezpečnostních složek obviňuje Rusko. Moskva svou odpovědnost odmítá a českou stranu vyzývá k předložení jasných důkazů.Prezident v minulosti trval na tom, že verzí o příčině výbuchů je více. Nevylučuje ani neodbornou manipulací s municí či snahu zakrýt „manko“ v muničním skladu. V rozhovoru pro CNN Prima News Zeman řekl, že zpráva BIS neobsahuje konkrétní důkazy o zapojení ruských zpravodajců do výbuchů.Kauza Vrbětice způsobila diplomatickou roztržku mezi Českou republikou a Ruskem. Obě země si vzájemně vyhostily členy zastupitelských úřadů a omezily jejich počet na 7 diplomatů a 25 administrativních a technických pracovníků. Rusko navíc zařadilo Českou republiku na seznam nikoliv přátelských zemí, na kterém jsou ještě Spojené státy americké.

https://cz.sputniknews.com/20210908/ruska-internetova-spolecnost-yandex-zazila-mohutny-kyberneticky-utok-15761550.html

https://cz.sputniknews.com/20210907/ministr-vnitra-hamacek-objasnoval-na-policii-svou-neuskutecnenou-cestu-do-moskvy-15759954.html

rusko

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rusko, policie, jan hamáček, bezpečnostní informační služba (bis)