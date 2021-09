https://cz.sputniknews.com/20210908/hrdina-ktery-se-nehodi-15758021.html

Hrdina, který se nehodí…

Zemřel mučednickou smrtí, protože plnil svou povinnost až do konce. Ve své vlasti na něj však spolu s celou komunistickou minulostí zapomněli. Pravda, ne však všichni...Tragickému osudu Julia Fučíka - spíše člověka než komunistické ikony - se ve svých poznámkách pro Sputnik věnoval publicista, místopředseda strany Národní socialisté Přemysl Votava:Kolik otázek, ale i poťouchlé nenávisti budí Julius Fučík, odbojový hrdina a prvorepublikový levicový novinář. Je tomu 78 let, co jej v srpnu 1943 nacistický soud v Berlíně odsoudil k trestu smrti, následně jej 8. září 1943 poslal na šibenici. Bylo mu 40 let, život měl před sebou…. Jeho „Reportáž psaná na oprátce“ se stala dokumentem nacistického pojetí světa. Již samotný její vznik ji předurčil na přední místo ve světové válečné literatuře. Byla přeložena do 90 jazyků. Stala se dokonce naší nejvíce překládanou knihou. Fučíkovo jméno nesly mnohá náměstí, ulice, doma, i v cizině. Jeho Reportáž se stala povinnou četbou ve škole. Možná, že byl po válce příliš medializován. Ale za to Fučík nemůže. Chodím pravidelně kolem jeho sochy na pražských Olšanech, ta stojí hned u pohřebiště padlých sovětských vojáků. Polistopadový vývoj jej přivedl do tohoto místa. Když jdu kolem, zastavím se, zapálím svíčku. Kladu si otázku, kdo z mladé polistopadové generace zná jeho jméno a osud, kdo si z nich přečetl jeho Reportáž…?Fučík byl komunistou, věřil této myšlence. Tak, jako řada představitelů české inteligence, připomínám Vančuru, Seiferta, Nezvala, … mnozí z nich položili své životy za svobodu své vlasti. Julius Fučík patřil k významným členům předválečné komunistické strany Československa, byl redaktorem Rudého práva a šéfredaktorem Tvorby. V období nacistické okupace byl Julius Fučík představitelem komunistického odboje. A to jsou nejspíše ty kádrové „škraloupy“ Fučíka.Láska k vlasti, tedy vlastenectví, se dnes příliš nenosí, vlastenectví je dokonce odsuzováno. Jsou znevažovány i symboly státnosti. K symbolům státnosti patří i vlajka a hymna. Stačí se ve všední den rozhlédnout, českou vlajku téměř nevidíte, pokud nejde o mezinárodní sportovní klání. Kladu si otázku, kdo z těch mávajících či dokonce předních sportovců zná slova naší hymny? Nechci je zkoušet… Před lety jsem cestoval Švédskem, Norskem, všude vlály státní vlajky, věřte i na té poslední vísce. K symbolům České republiky také patří osobnosti našich dějin, provázely nás před staletími, provázely nás v době první republiky a chci věřit, že tomu bude i nadále. Proto se hlásíme k době husitské, k odkazu Jana Husa, řadíme k nim Jana A. Komenského, T. G. Masaryka, ale i hrdiny obou světových válek. Chci věřit tomu, že doba posmrtného kádrování, či dějinných kolotočů, jednou skončí. Ti stateční letci nad Británií, či hrdinové od Sokolova, či Dukly si přece naši úctu zaslouží. Podobně jako Fučík a další hrdinové domácího odboje. V sobotu 4. 9. vyšel v Magazínu Právo rozhovor s historikem Janem B. Uhlířem, přinesl objektivní, a musím dodat i odvážný, pohled na odbojovou činnost Julia Fučíka. Dle nových dokumentů získaných v berlínském archivu gestapa a předložených historikem Janem B. Uhlířem Fučík nezradil!!! A proto i dnes, po 78 letech, když na nás útočí fake news, stále platí Fučíkovo „Lidé bděte!“.

❌➗➖➕ Když si člověk domyslí, jaká rasová hrůza by se z lidstva stala, kdyby fašisti tehdy dosáhli světovládu. On ten zapaďácký kapitalistický imperialismus ale ještě bohužel pořád existuje a vůbec nic se nezměnilo, jenom ty jejich prasácké metody jsou více subverzivní a méně viditelné, ale principielně stejné a s tím předchozím fašismem si vůbec v ničem nezadají. Od druhé světové války zapaďáci okupovali, válčili, vykradli a vyvraždili více lidí, jak ten Hitler. Když ty USraelské parchanty konečně nezačneme a nebudeme likvidovat, tak si budou pořád více dovolovat. Ten německý fašismus se sice podařilo zničit, ale tím bohužel ten původní židovský imperialismus zase vylezl z děr a pokračuje v dobývání světa. Vidim to jako naší generační úlohu a povinnost ten současný imperialistický žido kapitalismus také navždy rosekat a zničit. Úplně stejně a neomylně jako i oni chtějí zničit komunismus, Čínu a Rusko. 🇺🇸🇮🇱🇪🇺🕎👎🤮🚾🚾 238

Simo Häyhä Národně si dobře hlídat mezinárodní ceny, je nejdůležitější věc každé země, aby neměla vůbec žádné hodnotové ztráty. Čína si to uplně nejlépe sleduje, protože provozují dva odělené systémy. Mají vnitřní hodnotový systém hlídaný komunistickou vládou, aby společnost co nejlépe fungovala. A navenek mají centrální systém, který si pečlivě hlídá zahraniční vývoje a když USraelci sankcují, manipulují směnné kurzy, zdražují ceny, nebo zavádí poplatky. Čína pak jenom opačně provede také nějaké zdražení a jenom chytře kalibruje ten vnější systém, tak aby to Číně co nejvíce a strategicky prospělo. Proto Čína důkladně omezila vývoz důležitých surovin, jako vzácné zeminy a grafit. 🇨🇳🍒👍👍👍👍👍 89

