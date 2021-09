https://cz.sputniknews.com/20210908/ivan-david-k-odsouzeni-urbanka-kdyby-bojoval-v-azovu-byl-by-vyzdvihovanym-bojovnikem-za-demokracii-15770510.html

Ivan David k odsouzení Urbánka: Kdyby bojoval v Azovu, byl by vyzdvihovaným bojovníkem za demokracii

Ivan David k odsouzení Urbánka: Kdyby bojoval v Azovu, byl by vyzdvihovaným bojovníkem za demokracii

Městský soud v Praze odsoudil v úterý za účast na bojích na Ukrajině Jiřího Urbánka na dvacet let. Dnes vyměřil Krajský soud v Plzni dvacetiletý trest i Lukáši... 08.09.2021, Sputnik Česká republika

Europoslanec zmiňuje ve svém postu případ Jiřího Urbánka, který byl odsouzen na dvacet let. „Ano, není horšího provinění. Kdyby bojoval v praporu Azov, byl by vyzdvihovaným bojovníkem za demokracii. Neboť tento prapor či batalion, který ,bojuje‘ proti tzv. separatistům, tedy Doněcké a Luhanské republice na východě Ukrajiny, se skládá ,z příznivců krajní pravice, veteránů ukrajinské armády i zahraničních nadšenců‘, jak píše česká Wikipedia,“ konstatuje v příspěvku na sociální síti David.Míní, že je asi zbytečné připomínat tradici českých bojovníků proti fašismu a nacismu, interbrigadistů bojujících proti Francovým fašistům ve Španělsku. Jak dodává, to vše je pro soudce i žalobce nepodstatné.Europoslanec následně i cituje soudkyni: „Soudní senát se přiklonil k argumentaci obžaloby. Podle předsedkyně Hany Krestýnové byly předložené důkazy průkazné, obžalovaný svoji účast na bojích nijak nezastíral. Už jenom zapojení a účast na fungování těchto jednotek z něho pachatele jmenovaných trestných činů taktéž dělá.“Podle jeho slov žaloba vycházela v podstatě z postů na Facebooku. „Dodávám ještě, že v Oděse v roce 2014 jsme viděli, co dokáží ukrajinští fašisté, navazující na tradici Stěpana Bandery. Pokud by obsadili ,vzdorné republiky‘, vědí tamní obyvatelé, co by je čekalo,“ píše.Odsouzení ČešiPřipomeňme, že včera poslal soud do vězení Jiřího Urbánka na 20 let za účast na bojích na Ukrajině. Podle jeho hodnocení se rovněž jednalo o účast v teroristické skupině a teroristické útoky. Muž bojoval na straně lidových republik.Podle obžaloby odjel Urbánek na Ukrajinu v roce 2015. Operací v rámci sil lidových republiky se měl účastnit nejméně do konce ledna roku 2018. Muž se i podle svých vyjádření na sociálních sítích zapojil do ozbrojených bojů proti ukrajinské armádě ve městech Marjinka, Spartak nebo Krasnohorivka. Kromě toho se měl účastnit budování zákopů a hlídkování.Urbánek byl stíhán jako uprchlý a nebyl v kontaktu ani s přiděleným advokátem. Ten si nechal lhůtu na odvolání proti rozsudku.Dnes pak dostal dvacet let muž z Karlovarska ve vězení se zvýšenou ostrahou za teroristický útok a účast v organizované zločinecké skupině. Podle soudu bojoval na straně lidových republik na východní Ukrajině.Lukáš Nováček odjel na Ukrajinu v roce 2015. Podle rozsudku se nechal vyškolit, vyzbrojit a vystrojit, a následně se na straně lidových republiky aktivně zapojil do vojenských úkolů, včetně práce v rozvědce, strážní službě a hlídkování. Soud hovořil o tom, že se účastnil bojů s ukrajinskými jednotkami bránícími svrchovanost a územní celistvost Ukrajiny.

