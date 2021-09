https://cz.sputniknews.com/20210908/je-to-nesmysl-ovcacek-odhalil-slaba-mista-obvineni-ktera-hrib-adresoval-zemanovi---15766016.html

„Je to nesmysl.“ Ovčáček odhalil slabá místa obvinění, která Hřib adresoval Zemanovi

„Je to nesmysl.“ Ovčáček odhalil slabá místa obvinění, která Hřib adresoval Zemanovi

Hrad považuje za nesmysl reakci pražského primátora Zdeňka Hřiba za kritiku od prezidenta Miloše Zemana, která se týkala komplikované dopravní situace v... 08.09.2021, Sputnik Česká republika

2021-09-08T16:12+0200

2021-09-08T16:12+0200

2021-09-08T16:12+0200

česko

miloš zeman

reakce

jiří ovčáček

zdeněk hřib

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/0c/13182798_268:0:2010:980_1920x0_80_0_0_13a737dab0f5a5b1cb4bd68e1c669c7b.jpg

Připomeňme, že kritický dopis od Zemana šéf pražského magistrátu zhodnotil po svém.„Výzvu k rezignaci tak vnímám jako pouhé zapojení pana prezidenta do předvolební kampaně a doufám, že si jej pan Babiš i vykáže ve své kampani, která už dávno přesáhla hranice slušnosti i vkusu,“ uvedl Hřib v reakci na výzvu Zemana, aby kvůli dopravní situaci v hlavním městě odstoupil.K tomuto výroku primátora se pro portál iDNES.cz vyslovil mluvčí českého prezidenta Jiří Ovčáček.„Je to samozřejmě nesmysl. Ostatně, volby v Praze budou až v roce 2022,“ napsal.Mezi další věcí, které Hřib vytkl českému prezidentovi, je to, že podle pražského primátora Zeman zároveň neprojevil o Pražany žádný zájem.„V rámci svých výjezdů za občany se Praze vyhýbal a ani nikdy nenavštívil ve své funkci magistrát,“ podotkl primátor.Ani tato pasáž nezůstala bez reakce Ovčáčka.„Pan primátor poněkud zapomíná, že prezident republiky pracuje v Praze! V srdci metropole, i vlasti,“ zdůraznil prezidentův mluvčí.Na Twitteru Ovčáček v této souvislosti zveřejnil poněkud rozsáhlejší poznámku.„Což není vůbec pravda. Pan prezident apeloval za záchranu historických objektů na Hradčanské, protestoval proti bourání brutalistické architektury, kdy jste neudělali vůbec nic, psal Vám kvůli narovnání křivd minulosti,“ padla kritika na adresu Hřiba.Na sociální síti se Ovčáček rovněž vyjádřil ke zprávě o reakci Hřiba na Zemanův dopis.„Nebohá Praha. Toto už je zoufalství. Ale už příští rok máme šanci vrátit metropoli občanům!“ uvedl.Hřibovo „záměrné diletantství“Včera Miloš Zeman zareagoval na aktuální situaci v české metropoli. Politika Pirátů v čele Prahy město dovedla až na okraj propasti chaosu. Dopravní situaci prezident označil za kritickou.„Vážený pane primátore, v politice se řídím několika zásadami, mezi které patří i určitá míra shovívavosti vůči politickým nováčkům. Doba hájení nicméně uplynula a já již nehodlám skrývat rozčarování nad Vašimi přešlapy,“ bylo uvedeno v prvních řádcích otevřeného dopisu prezidenta primátorovi Zdeňku Hřibovi.„Nijak nesnižuji seznam Vašich politických úspěchů z období jara a léta roku 2021, mezi které soudě dle Vašich mediálních výstupů patří například vyjednání slevy na vstupné v Muzeu vidlí či nabídka bezplatných výpůjček růžových sdílených kol. Přesto Vás nyní jako hlava státu, které náleží dbát o dobro všech obyvatel naší země, vyzývám k okamžité nápravě dramatické situace v pražské dopravě a vyvození patřičných důsledků z pochybení, které v české komunální politice nemá obdoby,“ napsal prezident republiky.Zeman v dopise hovoří o „amatérském přístupu“ k plánování oprav pražských silnic, či dokonce o „záměrném diletantství“, jehož terčem jsou řidiči osobních vozů. „(…) hlavní město je naprosto dopravně paralyzované, což již zdaleka není jen tématem pražským, ale vzhledem k významu metropole i tématem celonárodním“, uvedl prezident a dodal: „Vaše představa řidičů automobilů jako někoho, kdo tento způsob dopravy využívá kvůli vlastnímu pohodlí, je zcela nemístná.“

https://cz.sputniknews.com/20210901/hrib-avizoval-tramvajovy-boom-a-zaznelo-vaclavak-je-totalni-nesmysl-namestka-pro-dopravu-do-bohnic-15693382.html

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

miloš zeman, reakce, jiří ovčáček, zdeněk hřib