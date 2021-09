https://cz.sputniknews.com/20210908/klusovi-se-k-vyroci-svatby-prevlekli-do-indianskych-kostymu-fanousci-nechapali-vyznam-obradu-15765708.html

Klusovi se k výročí svatby převlékli do indiánských kostýmů. Fanoušci nechápali význam obřadu

Klusovi se k výročí svatby převlékli do indiánských kostýmů. Fanoušci nechápali význam obřadu

Slavný český písničkář, textař, skladatel a herec Tomáš Klus a jeho žena včera oslavili výročí svatby. Pár je ženatý osm let. Při této příležitosti Tomáš... 08.09.2021, Sputnik Česká republika

2021-09-08T22:15+0200

2021-09-08T22:15+0200

2021-09-08T22:15+0200

celebrity

foto

svatba

celebrita

tomáš klus

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/08/15766465_0:0:1080:608_1920x0_80_0_0_44ab46f04371c4bb00da873946a0aef9.jpg

„8 LET #svoji #mise:milujeme #dekuji #miluji,” podepsal fotku Tomáš. Fanoušci byli nadšení a přáli páru spoustu lásky.„Božánci,“ napsala sofiekfilippi. „Už tolik toho o sobě víte, a přesto se milujete určitě víc než na začátku……. Ještě tolik poznání a lásky přijde,“ okomentovala janadrazska.„Den, kdy spoustu dívek plakalo, velká gratulace rodino,“ vtipkovala Anet Gregor.Některé uživatele velmi zajímal indiánský obřad. „Prečo bol ten obřad s těmi indiánskými pěrami na hlavách? Co to znamenalo? Zaujímá mi to.. děkujme,“ napsala lucmoj.„Dobrý den, tohle je pouze aranžovaná fotka, nebo jste měli i nějaký rituál? Pokud ano, prozradíte prosím jaký?“ zeptala Laliková Jindra.„Nejkrásnější indoši, co znám,“ žertovala Tralalinka Veselá.„Jen škoda té kulturní apropriace,“ kritizoval Rún Korstmos.Tamara Klusová ze své strany sdílela fotku z roku 2013 a napsala velmi emocionální příspěvek o lásce„Dnes je to 8 let od našeho ,,Ano” jeden druhému. A já bych vám sem chtěla napsat jediné - Nikdy nevzdávejte lásku, pokud milujete. Hlava a Ego často našeptává rozumné rady, které srdce balí do bublinkových fólií, aby při pádu, který způsobí jejich šepot, srdce nepopraskalo při dopadu. Přitom k zemi padat nemusí. Láska nemá svazovat, ale foukat do křídel… Lásku nelze chápat, vlastnit, analyzovat, vymýšlet, ale jenom žít… Má nekonečno podob, chutí, vůní… Ale není krásnější cesty, než té s Láskou. Kéž jí každý na světě má v sobě, k druhým a pro sebe tolik, aby mohl letět všude tam, kam ho vede jeho srdce. To moje mě vede k Tobě, můj Tomáši. A já jsem za to nejšťastnější a nejvděčnější,“ napsala Tamara.„Kdy se uvidíme? Chci vidět ten váš nový dům,“ napsala Dagmar Havlová.„Laská existuje!!“ okomentovala Tereza Brodská.Tomáš KlusKlus je český písničkář, textař, skladatel, herec a bývalý moderní pětibojař. Svou hudební kariéru odstartoval v roce 2007, kdy vyhrál s písní Dopis pěveckou soutěž CzechTalent Zlín. O rok později mu firma Sony BMG vydala jeho první album Cesta do záhu(d)by. Následně napsal a nahrál hudbu pro film Anglické jahody. V roce 2009 následovalo druhé album Hlavní uzávěr splínu a spolu s ním vyšel i jeho první zpěvník Já, písničkáŘ. Jako herec si zahrál například v pohádkách Tři bratři a Tajemství staré bambitky, v seriálu Hop nebo Trop či ve filmu Šejdrem. Lidé jej ale mohou znát také z divadla, jelikož účinkuje třeba v Deadline v pražském Divadle Ypsilon.Co se týče jeho osobního života, Klus nyní žije spokojeným rodinným životem. S manželkou Tamarou Klusovou (dříve Kubová) má dcery Josefínu a Jenovéfu a syna Alfréda. Rodina žije v Mníšku pod Brdy, kam se přestěhovala z Prahy.

https://cz.sputniknews.com/20210830/nejneocenovanejsi-film-karlovarskeho-festivalu-klus-natocil-pohadku-o-zalohovani-plastovych-lahvi-15666960.html

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

foto, svatba, celebrita, tomáš klus