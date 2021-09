https://cz.sputniknews.com/20210908/media-uvedla-kdy-dojde-ke-spusteni-plynovodu-nord-stream-2-15770241.html

Média uvedla, kdy dojde ke spuštění plynovodu Nord Stream 2

Média uvedla, kdy dojde ke spuštění plynovodu Nord Stream 2

Společnost Gazprom má v úmyslu začít dodávat plyn plynovodem Nord Stream 2 od 1. října. Uvedla to agentura Bloomberg, která se odvolává na své zdroje. 08.09.2021, Sputnik Česká republika

2021-09-08T19:57+0200

2021-09-08T19:57+0200

2021-09-08T19:57+0200

svět

plyn

plynovod

dodávky plynu

ruský plyn

nord stream 2

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/08/14767114_0:194:2946:1851_1920x0_80_0_0_1ec3f8c90a338172d72a1e3b7db84f6c.jpg

Je třeba poznamenat, že načasování skutečných dodávek paliva do evropské plynárenské přepravní soustavy bude záviset na rozhodnutí německého regulačního orgánu. Gazprom tuto informaci Sputniku neokomentoval.Připomeňme, že 6. září společnost Nord Stream 2 AG informovala o tom, že byl svařen poslední kus potrubí druhé linky plynovodu Nord Stream 2. Dále provozovatel projektu poznamenal, že v příští fázi bude uskutečněno spojení německé části plynovodu se sekcí, která vede z vod Dánska. Uvedení plynovodu do provozu je plánováno na konec letošního roku.Představitelé Nord Stream 2 AG také zdůraznili, že spuštění plynovodu Nord Stream 2 přispěje k uspokojení dlouhodobých potřeb na energetickém trhu Evropské unie v oblasti dodávek zemního plynu. V rámci projektu bude možné zajistit spolehlivé a bezpečné dodávky na základě rozumných ekonomických podmínek.Později o ukončení pokládky potrubí plynovodu Nord Stream 2 na svém účtu na Telegramu informovala i společnost Gazprom, která je v současné době největším dodavatelem zemního plynu na světě.Nord Stream 2Nord Stream 2 je plynovod z Ruska do Německa s celkovou roční kapacitou 55 miliard metrů krychlových, je téměř dokončen. Proti projektu aktivně vystupovala Ukrajina, která se bojí ztráty příjmů z tranzitu, a také USA, které mají zájem o protlačení svého LNG do Evropy.Dříve Berlín a Washington zveřejnily společné prohlášení, ve kterém poznamenaly, že pro realizaci projektu je nutné zajistit dodávku paliva na Ukrajinu po roce 2024.Německo se zase zavázalo usilovat o sankce Bruselu proti Rusku, pokud Moskva využije export energie jako „nástroj politického tlaku“. Ruská strana přitom opakovaně poznamenala, že Nord Stream 2 je výhradně komerční projekt, který je přínosem pro Evropskou unii.Závislost na plynovodu Nord Stream 2Nord Stream 2 činí EU i Rusko stejně závislými, řekl na konci minulého měsíce novinářům v Berlíně bývalý zahraničněpolitický poradce německé kancléřky Angely Merkelové a německý diplomat Christoph Heusgen.„V tomto ohledu zaznívá velká kritika, ale stejně jako v případě investiční dohody (EU) s Čínou vzniká ve vztahu k Rusku vzájemná závislost prostřednictvím Nord Streamu 2, konkrétně vzájemná závislost,“ řekl Heusgen na otázku Sputniku, co by se mohlo stát s projektem plynovodu po sestavení nové německé vlády po volbách 26. září.„Nyní existuje nástroj pro případ, že by Rusko někdy odřízlo Ukrajinu (od tranzitu plynu), v takovém případě bude možné zastavit Nord Stream 2. Jak to bude prakticky realizovatelné, nevím,“ dodal diplomat.

https://cz.sputniknews.com/20210906/evropa-se-vzda-plynovodu-nord-stream-2-jiz-byl-zverejnen-termin-15744569.html

Karel Adam Podle prezidenta Ukrajiny Zelenského, ruský plyn je neekologický a smrdí, toto prohlásil při návštěvě USA, při rozhovoru s Bidenem. 3

Červenáček Tak roční propustnost je 55 metrů kubických ... konečně ten údaj přestal Sputnik utajovat ! 🐸🐸🐸🐸 2

3

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

plyn, plynovod, dodávky plynu, ruský plyn, nord stream 2