Ministerstvo zahraničí USA je znepokojeno absencí žen v afghánské vládě

Ministerstvo zahraničí USA je znepokojeno absencí žen v afghánské vládě

USA jsou znepokojeny přítomností jednotlivých osob a nepřítomností žen ve vládě Afghánistánu, kterou včera prezentovalo hnutí Tálibán*

Dodal, že se kabinet skládá výhradně z tálibánců nebo jejich blízkých spojenců a že v něm nejsou ženy.„Dávali jsme jasně na srozuměnou, že podle našeho názoru si zaslouží afghánský lid inkluzívní vládu,“ řekl. Zástupce amerického ministerstva zopakoval, že USA hodlají tálibánce posuzovat podle jejich činů, nikoliv podle slov, a počítají v první řadě s tím, že splní svůj slib a nebudou bránit odjezdu z Afghánistánu cizinců, kteří tam zůstávají, a místních obyvatel se zahraničními cestovními pasy. „A to včetně povolení letů, které jsou už připraveny odletět z Afghánistánu do zkoordinovaných míst určení,“ řekl.Hlavní místa v nové vládě tálibánců obsadili známí činitelé tohoto hnutí. Úřadujícím premiérem Afghánistánu byl jmenován Mohammad Hasan Ahund, jeden ze zakladatelů Tálibánu, který je pod sankcemi OSN od roku 2001. V letech 1996 až 2001 vykonával Ahund funkce ministra zahraničí a místopředsedy vlády na území kontrolovaném Tálibánem a byl guvernérem Kandaháru. Jeho dvěma náměstky se stali vedoucí politické kanceláře Tálibánu mulláh Abdul Ghání Baradar a náměstek vedoucího politické kanceláře Abdul Salam Hanafi. Zástupcem ministra zahraničí byl jmenován Amir Khan Mutaqi, bývalý představitel vedení tálibánců, zástupcem ministra obrany – náměstek vůdce Tálibánu Mohammad Jakub a ministrem vnitra mulláh Sirajuddin Haqqani.*Teroristická organizace zakázaná v Rusku.

❌➗➖➕

"Potlačované" demostrující demokratické ženy v Afganistánu je nový USraelský druh organizované barevné revoluce s pomocí namozkovaných ženských blbečků. Namozkované ženské jsou ještě mnohem horší jak namozkovaný mužský blbečkové, protože zde jde o ženskou demokratickou zápaďáckou krásu, plnou voňavek, rtěnek, dlouhých nehtů a všemožných šperkových okrasů. Proto Talibáni i zavedli ty burky, protože to je mnohem levnější a úplně nejlépe pasuje na tu hlavní ženskou pekelnou charakteristiku, kvůli které Bůh vyhodil Adama a Evu z ráje. Burka by měla být i v Evropě povinná pro ženy, které měsíčně za módu a kosmetiku vydají více jak 10 Euro (25 Kč). Bylo by dobré udělat nějaký zákon na ochranu žen proti kosmetice a zešílení z krásy, podobně jako se na škatulky cigaret píše, že je to zdraví škodlivé. 😍👄💕💅💋💘👠🛍️👜👛👗💄📿

77