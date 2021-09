https://cz.sputniknews.com/20210908/ministr-pro-mimoradne-situace-rf-zinicev-tragicky-zemrel-pri-vykonu-sluzby-15763145.html

Ministr pro mimořádné situace Ruské federace Ziničev tragicky zemřel při výkonu služby

Ministr pro mimořádné situace Ruské federace Ziničev tragicky zemřel při výkonu služby

Ministr pro mimořádné situace RF Ziničev tragicky zemřel při výkonu služby, když zachraňoval lidský život. Informovalo o tom ruské ministerstvo. 08.09.2021, Sputnik Česká republika

„Ruské ministerstvo pro mimořádné situace s lítostí informuje, že Jevgenij Ziničev tragicky zemřel při výkonu služby, když se účastnil mezirezortních cvičení na ochranu arktické zóny před mimořádnými událostmi, když zachraňoval lidský život,“ uvedlo ministerstvo.Podle jednoho ze zdrojů Ziničev během natáčení stál s kameramanem na okraji útesu. Kameraman však uklouzl a spadl do vody. Ministr Ziničev okamžitě skočil do vody, ale narazil do vyčnívajícího kamene. Šéfredaktorka MIA Rossiya Segodnya Margarita Simoňanová uvedla, že svědků bylo na místě více. „Nikdo si ani nestihl uvědomit, co se stalo. A Ziničev se už vrhl do vody za mužem, který spadl. Ale narazil do vyčnívajícího kamene,“ uvedla Simoňanová. Ziničev zemřel jako záchranář.Natáčení probíhalo během tréninku pro cvičný film ministerstva pro mimořádné situace, uvedl zdroj.Jevgenij Ziničev se narodil 18. srpna 1966 v Petrohradě. Vystudoval Ekonomickou fakultu a Fakultu financí a úvěru Petrohradského institutu obchodu a práva. V roce 2013 absolvoval profesionální rekvalifikaci na Vojenské akademii Generálního štábu Ozbrojených sil Ruské federace.V letech 1984-1986 sloužil v Ozbrojených silách SSSR v Severním loďstvu. V letech 1987-2015 pracoval v orgánech státní bezpečnosti.Od června 2015 do července 2016 působil jako vedoucí ředitelství FSB pro Kaliningradskou oblast.V listopadu 2016 se stal náměstkem ředitele FSB a v roce 2018 byl prezidentským výnosem jmenován ministrem pro mimořádné situace.V prosinci 2020 byla Ziničevovi udělena hodnost armádního generála.

