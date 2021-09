https://cz.sputniknews.com/20210908/ministryne-spravedlnosti-sr-kolikova-skoncila-ve-vladni-strane-za-lidi-prechazi-do-koalicni-sas-15764458.html

Ministryně spravedlnosti SR Kolíková skončila ve vládní straně Za lidi, přechází do koaliční SaS

„Už nějakou dobu jsme všichni svědky pnutí ve straně Za lidi,“ řekla Kolíková na začátku s tím, že přetrvávající napětí poškozovalo fungování strany. Ze strany Za lidi vystoupila spolu s Vladimírem Ledeckým, Vladimírou Marcinkovou, Tomášem Lehotským, Jánem Benčíkem, Markem Hattasem a Michalem Luciakem. Klub Za lidi se po jejich odchodu rozpadne, protože v něm nebude dostatek poslanců na jeho další fungování.Pod hlavičkou platformy Za spravedlivé Slovensko přecházejí do poslaneckého klubu strany Richarda Sulíka, strana SaS bude partnerem platformy. Jejich program a hodnoty jsou platformě nejblíže, uvedla Kolíková. Řekla, že cítí odpovědnost za stabilitu koalice a vlády a plně podporuje vládu Eduarda Hegera.Jak uvedl ministr hospodářství a šéf SaS Sulík, vstupem odcházejících osob ze strany Za lidi do poslaneckého klubu SaS se výrazně zvyšují šance na to, že současná koalice dokončí své volební období. Dodal, že tito poslanci jsou známí svou odborností.SaS nechce otevírat koaliční smlouvu. Sulík naznačil, že ve smlouvě dojde k určitým změnám. Zásadním požadavkem Sulíka proto je, aby Mária Kolíková zůstala ministryní spravedlnosti. Kolíková zároveň vstoupí do ministerského klubu SaS. Strana SaS také podpoří, aby Veronika Remišová byla nadále ministryní investic. Svoboda a Solidarita se vstupem poslanců ze strany Za lidi stane druhým nejsilnějším koaličním subjektem, ale nárokovat si pozice, například post předsedy NR SR, se nechystá.Jak ministryně spravedlnosti uvedla, navzdory snahám o osobní setkání či telefonát se jí s lídryní strany Za lidi Veronikou Remišovou nepodařilo spojit. Přesto doufá, že budoucí spolupráce se stranou Za lidi „bude dobrá, protože možná mimo strany nám to půjde tak, jak to má jít“.Reakce šéfky strany Za lidiK definitivnímu odchodu Kolíkové a její frakce se vyjádřila ve středu před jednáním vlády i zmíněná šéfka strany Za lidi Veronika Remišová. Odchod do poslaneckého klubu SaS považuje za zradu hodnot strany, za zradu programu strany, za který kandidovali, a za zradu všech členů strany Za lidi.Remišová kritizuje, že skupinka kolem ministryně Márie Kolíkové jednala o odchodu ze strany Za lidi, ale chce si zachovat funkce, které díky straně získala.Bývalým kolegům přeje Remišová všechno dobré. „Věříme, že v nové sestavě se budou více věnovat práci a méně hádkám a politikaření. Budou muset, protože strana SaS má s frakcemi své dlouholeté zkušenosti,“ dodala šéfka Za lidi.„Poslanci skupinky paní Kolíkové dostali od lidí mandát na prosazování programu strany Za lidi, ne programu neoliberální ideologie do všech aspektů života společnosti. Právě naopak, lidem jsme slíbili, že nebudeme otevírat ideologické boje, více se soustředíme na práci a na rozumná řešení, která nerozdělují už i tak velmi rozdělenou společnost,“ konstatovala Remišová s tím, že po odchodu skupinky funkcionářů bude podle ní strana Za lidi prosazovat své hodnoty ještě neúnavněji.

Červenáček Když byli ochotni upatlávat se od zakladatele strany, nemohou být v pořádku. Ale nová situace je přijatelnější než dosavadní. Reálpolitika to ukáže. 🐸🐸🐸🐸 0

bobo No, bratři Slováci,jste na tom podobně jako u nás i jinde, stejní političtí turisté 0

