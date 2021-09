Na internetu se objevil trailer nového Matrixu 4

https://cz.sputniknews.com/20210908/na-internetu-se-objevil-trailer-noveho-matrixu-4-15769713.html

The Matrix Resurrections, tak zní název nového, v pořadí již čtvrtého, dílu Matrixu. Nový film společnosti Warner Bros je k nalezení na sociální síti YouTube. 08.09.2021, Sputnik Česká republika

První trailer nového Matrixu, který se objevil, má pouhých 15 sekund. V něm jsou k vidění legendární tabletky – modrá a červená. Jsou doprovozeny sloganem: Je to tvoje volba.Společnost dokonce vytvořila speciální internetové stránky, kde si návštěvník může vybrat mezi červenou a modrou tabletkou.Před několika hodinami se na internetu objevil také další trailer nového filmu, ten má již přes minutu.Dříve se podařilo získat několik podrobností o pokračování kultovní trilogie. Události nového Matrixu se mají odehrávat 60 let po finále posledního ze tří původních filmů. Události budou probíhat v prostředí, kde vládne mír mezi skutečným životem a umělým životem.

