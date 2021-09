https://cz.sputniknews.com/20210908/na-zajisteni-navstevy-papeze-schvalila-slovenska-vlada-dalsich-22-milionu-eur-15770831.html

Na zajištění návštěvy papeže schválila slovenská vláda dalších 2,2 milionu eur

Na zajištění návštěvy papeže schválila slovenská vláda dalších 2,2 milionu eur

08.09.2021

slovensko

slovensko

peníze

papež

papež františek

Jak uvedla vláda v návrhu, nezbytné výdaje se ukázaly na základě jednání se subjekty organizačně podílejícími se na návštěvě hlavy katolické církve. Tím vznikly nepředvídané dodatečné nebo vyvolané výdaje na organizační či technické a administrativní zabezpečení návštěvy.Vládní kabinet schválil ještě v srpnu na tento účel více než 5,4 milionu eur. Papež navštíví Slovensko v termínu od 12. do 15. září.Připomeňme, že hlavní hygienik sousední země Ján Mikas připomíná nutnost dodržování protipandemických opatření během akcí v rámci návštěvy papeže Františka na Slovensku. Mikas připravil důkladná doporučení pro organizátory i účastníky.Zdůraznil potřebu kontrolovat dodržování opatření, mít správně nasazenou roušku či respirátor, dodržovat odstupy a mít u sebe dezinfekční prostředek. Organizátorům akcí hlavní hygienik doporučuje zajistit důslednou a nepřetržitou kontrolu dodržování opatření. Na to je podle něj třeba vyčlenit dostatek personálu. Připomněl, že roušky či respirátor se musí nosit i v exteriéru, a to i během akce.Úřad veřejného zdravotnictví SR upozornil, že v rámci jedné hromadné akce lze použít jen jeden režim, tedy buď očkování, OTP (očkovaní, test, prodělání covidu) nebo základ. Při případné organizaci více akcí s různými režimy podle slov hygienika je třeba dbát na jejich důsledné oddělení, aby nedocházelo k míchání účastníků.Připomněl také potřebu dodržovat odstupy, dezinfikování rukou a potřebu vlastní infrastruktury pro každý sektor akce, jako jsou hygienické zařízení, prodejny občerstvení, stánky a podobně.Hlavní hygienik Slovenska zdůraznil potřebu dodržovat kapacitní omezení pro daný režim dle aktuálního covid automatu. „Pro OTP v oranžových okresech platí pro exteriér limit 50 procent kapacity, pokud nelze určit, tak nejvíce 1000 osob v exteriéru. Pro OTP v červených okresech je limit pro exteriérové akce 25 procent kapacity, pokud nelze určit, nejvíce 150 osob,“ vysvětlil s tím, že v červeném okrese musí mít organizátor seznam účastníků s telefonickým nebo mailovým kontaktem a po 14 dnech jej zničit.Všechny zmíněné zásady pro návštěvníky akcí, včetně roušek, rozestupů a dezinfekce, doporučuje ÚVZ dodržovat i po skončení akce. Kromě toho doporučuje omezit kontakty s blízkými v rámci nejbližších dnů po události.

❌➗➖➕ Toto je hlavně velká občanská zkouška, jak hodně jsou Slováci namozkovaní, blbý a pověrčivý. Budu to se zájmem sledovat, protože na každou hovadinu vždycky věří pár stovek ezoteriků a blbečků, kteří věří na UFOuny a kosmickou inteligenci 🤩🤩. Zdejší ezoterik Masunta Červenáček se dokonce každé ráno modlí k Pjakinovi, dělá si tečku na čele, uctívá krávy a globálního prediktora, a nechal se obřezat 🤩🤩🤩🤩👍👍👍👍 16

Červenáček Otěcko přijde Slováky draho .... a odmítnout jeho misi nelze. 🐸🐸🐸🐸 0

