https://cz.sputniknews.com/20210908/nedostatek-vitaminu-b12-pokud-zazivate-neprijemne-pocity-v-nohach-zbystrete-15755401.html

Nedostatek vitaminu B12: Pokud zažíváte nepříjemné pocity v nohách, zbystřete

Nedostatek vitaminu B12: Pokud zažíváte nepříjemné pocity v nohách, zbystřete

Nedostatek vitaminu B12 je velmi častý a může být příčinou řady zvláštních pocitů nebo poruch, kterými můžete trpět. Jedním z příkladů jsou nepříjemné pocity... 08.09.2021, Sputnik Česká republika

2021-09-08T09:31+0200

2021-09-08T09:31+0200

2021-09-08T09:31+0200

zdraví

zdraví

člověk

lidé

vitamíny

nedostatek

vitamín b12

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/295/48/2954857_0:75:3073:1803_1920x0_80_0_0_e0a3079c0070f158325ea017d38b93a0.jpg

Příznaky nízké hladiny vitaminu B12 v těle se mohou zdát neškodné, což znamená, že mnozí odkládají návštěvu lékaře. Je to ale chyba, protože neléčený nedostatek vitaminu B12 může vést k nevratným neurologickým komplikacím. Pokud vás trápí nepříjemné pálení nohou, může to být jeden z prvních příznaků, který vás upozorní, že potřebujete více vitaminu B12.Perniciózní (neboli zhoubná) anémie je nejčastější příčinou nedostatku vitaminu B12 ve Velké Británii. Existuje řada příznaků, které signalizují nedostatek vitaminu B12 způsobený právě zhoubnou anémií. Jedním z hlavních varovných příznaků je podle Pernicious Anaemia Society pálení nohou nebo chodidel. Dochází k němu, když nízká hladina vitaminu B12 poškozuje nervy v končetinách, například v chodidlech.Mezi další příznaky anémie z nedostatku B12 patří: extrémní únava (vyčerpání), nedostatek energie (letargie), dýchavičnost, pocit na omdlení, bolesti hlavy, bledá kůže, ztráta chuti k jídlu a úbytek hmotnosti.Vitamin B12 hraje nedílnou roli v řízení několika důležitých biochemických reakcí v těle, včetně reakcí potřebných pro funkci nervového systému. Nedostatek vitaminu B12 může způsobit několik zdravotních problémů, včetně trvalého poškození nervů. Právě poškození nervů v důsledku nedostatku vitaminu B12 může způsobit příznaky, které zahrnují pocit pálení v chodidlech.Vzhledem k tomu, že většina zdrojů vitaminu B12 se nachází v živočišných produktech, jako je maso a vejce, mohou být vegetariáni náchylnější k tomu, že mají v těle nedostatek vitaminu B12. Stejně tak jsou k jeho vzniku náchylní starší lidé.K dalším rizikovým faktorům pro vznik nedostatku vitaminu B12 patří osoby trpící onemocněními ovlivňujícími vstřebávání tohoto vitaminu, například osoby trpící Crohnovou chorobou. Mezi vysoce rizikovou skupinu patří také lidé se špatnými stravovacími návyky.Další příznakNedostatek vitaminu B12 může rychle přerůst v anémii - nedostatek zdravých červených krvinek, což znamená, že se do životně důležitých orgánů dostává méně kyslíku. Postupem času se začnou objevovat příznaky, včetně těch, které se vyskytují v koutcích úst.Vitamin B12 se může v těle ukládat řadu let, což znamená, že může trvat dlouho, než se příznaky tohoto stavu objeví. Změny se však mohou zdát neškodné, takže návštěvu svého praktického lékaře můžete odkládat. Neléčený nedostatek vitaminu B12 však může vést k nevratným neurologickým komplikacím. Na bocích úst člověka se nachází bolestivý a zjevný příznak.Jedná se o běžný příznak poukazující na nedostatek vitaminů skupiny B spolu se železem a zinkem. Tento problém se vyskytuje hlavně u vegetariánů, protože nepřijímají dostatek železa, zinku a vitaminu B12. Odborníci doporučují jíst více drůbežích výrobků, rajčat, čočky a arašídů. Důležité je také jíst mléčné výrobky, jako je paneer, jogurt a ghí nebo přepuštěné máslo.

https://cz.sputniknews.com/20210907/dietolozka-prozradila-denni-davku-sladkeho-bezpecnou-pro-organismus-15744431.html

https://cz.sputniknews.com/20210824/nedostatek-vitaminu-b12-bolestivy-priznak-na-obou-stranach-ust---ceho-si-vsimnout-15595886.html

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

zdraví, člověk, lidé, vitamíny, nedostatek, vitamín b12