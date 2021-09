https://cz.sputniknews.com/20210908/nekteri-lide-at-tam-radsi-nechodi-hlavni-hygienik-sr-vydal-pravidla-ucasti-na-navsteve-papeze--15762311.html

Někteří lidé ať tam radši nechodí. Hlavní hygienik SR vydal pravidla účasti na návštěvě papeže

Někteří lidé ať tam radši nechodí. Hlavní hygienik SR vydal pravidla účasti na návštěvě papeže

Slovenská média píší o tom, že hlavní hygienik sousední země Ján Mikas připomíná nutnost dodržování protipandemických opatření během akcí v rámci návštěvy... 08.09.2021, Sputnik Česká republika

2021-09-08T13:07+0200

2021-09-08T13:07+0200

2021-09-08T13:07+0200

slovensko

slovensko

návštěva

papež františek

pravidla

koronavirus

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/663/67/6636762_0:0:2171:1222_1920x0_80_0_0_98f4f92ecd9ec9420888f2aed574a539.jpg

Mikas připravil důkladná doporučení pro organizátory i účastníky.Zdůraznil potřebu kontrolovat dodržování opatření, mít správně nasazenou roušku či respirátor, dodržovat odstupy a mít u sebe dezinfekční prostředek. Organizátorům akcí hlavní hygienik doporučuje zajistit důslednou a nepřetržitou kontrolu dodržování opatření. Na to je podle něj třeba vyčlenit dostatek personálu. Připomněl, že roušky či respirátor se musí nosit i v exteriéru, a to i během akce.Úřad veřejného zdravotnictví SR upozornil, že v rámci jedné hromadné akce lze použít jen jeden režim, tedy buď očkování, OTP (očkovaní, test, prodělání covidu) nebo základ. Při případné organizaci více akcí s různými režimy podle slov hygienika je třeba dbát na jejich důsledné oddělení, aby nedocházelo k míchání účastníků.„To se týká nejen samotné akce, ale i příjezdu a odjezdu,“ upozornil.Připomněl také potřebu dodržovat odstupy, dezinfikování rukou a potřebu vlastní infrastruktury pro každý sektor akce, jako jsou hygienické zařízení, prodejny občerstvení, stánky a podobně.„Organizátoři a obsluha rovněž musí setrvat v daném sektoru a nepřejíždět z jednoho do druhého,“ poznamenal.Hlavní hygienik Slovenska zdůraznil potřebu dodržovat kapacitní omezení pro daný režim dle aktuálního covid automatu.„Pro OTP v oranžových okresech platí pro exteriér limit 50 procent kapacity, pokud nelze určit, tak nejvíce 1000 osob v exteriéru. Pro OTP v červených okresech je limit pro exteriérové akce 25 procent kapacity, pokud nelze určit, nejvíce 150 osob,“ vysvětlil s tím, že v červeném okrese musí mít organizátor seznam účastníků s telefonickým nebo mailovým kontaktem a po 14 dnech jej zničit.Jak informuje portál extraplus.sk, Mikas dokonce vyzval ty, kteří pociťují příznaky respiračního onemocnění, aby se akce raději nezúčastnili.Všechny zmíněné zásady pro návštěvníky akcí, včetně roušek, rozestupů a dezinfekce, doporučuje ÚVZ dodržovat i po skončení akce. Kromě toho doporučuje omezit kontakty s blízkými v rámci nejbližších dnů po události.„Pokud je to možné, využijte práci z domu,“ uvedl Mikas. Doporučuje také sledovat svůj zdravotní stav a při projevu příznaků respiračního onemocnění zůstat doma a kontaktovat lékaře.

https://cz.sputniknews.com/20210810/papez-frantisek-chtel-na-slovensko-jiz-drive-byvaly-velvyslanec-ve-vatikanu-uvedl-dukazy-15442064.html

Zlobor Moskvicko Hlavný hygienik tak z neho to zdravie priam srší. 0

janjanjan Myslím, že nemocný je spíš ten, kdo chce vidět papeže... 0

2

slovensko

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

slovensko, návštěva, papež františek, pravidla, koronavirus