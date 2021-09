https://cz.sputniknews.com/20210908/plzensky-soud-poslal-na-20-let-do-vezeni-muze-za-boje-na-ukrajine-15764055.html

Plzeňský soud poslal na 20 let do vězení muže za boje na Ukrajině

Muž z Karlovarska dostal od plzeňského soudu trest 20 let ve vězení se zvýšenou ostrahou za teroristický útok a účast v organizované zločinecké skupině. Podle... 08.09.2021, Sputnik Česká republika

Lukáš Nováček odjel na Ukrajinu v roce 2015. Podle rozsudku se nechal vyškolit, vyzbrojit a vystrojit, a následně se na straně lidových republiky aktivně zapojil do vojenských úkolů, včetně práce v rozvědce, strážní službě a hlídkování. Soud hovořil o tom, že se účastnil bojů s ukrajinskými jednotkami bránícími svrchovanost a územní celistvost Ukrajiny.Žalobce pro muže, který byl stíhán na svobodě, žádal 20 let vězení. Za teroristický útok muži hrozilo 12 až 20 let odnětí svobody. Jelikož ovšem jednal ve prospěch organizované zločinecké skupiny, sazba se o třetinu zvedla. Soud tak mohl uložit trest v rozmezí od 19 let a 4 měsíců do 26 let a 8 měsíců.Na Ukrajině byl do roku 2016. Následně se Nováček přesunul do Moskvy, kde na české ambasádě požádal o vydání pasu, aby se mohl vrátit do vlasti. Muž svoji cestu na Ukrajinu přiznal. Odmítl ale, že by působil v bojových jednotkách. Uvedl, že pracoval jen na výcvikové základně jako civilní zaměstnanec, dělal pomocné práce a pracoval v kuchyni.Muže usvědčily fotografie, na nichž je zachycen v uniformě a se zbraněmi. Po návratu do Česka trpěl nočními můrami a posttraumatickou poruchou. Vyhledal pomoc psychiatra a lékařům se svěřil, že se na Ukrajině účastnil bojů.„Ze všech důkazů jasně vyplývá, že nebyl na Ukrajině omylem, nebyl v pozici civilního zaměstnance, kterého by se netýkaly bojové akce, ale sám se aktivně bojových akcí účastnil. Považujeme za jednoznačně prokázané, že obžalovaný byl součástí bojových jednotek, byl ten, kdo nosil uniformu. Byl ten, kdo nosil zbraně, a byl ten, kdo se bojů na frontě účastnil,” prohlásil předseda senátu Tomáš Bouček, jenž Nováčkovu obhajobu označil za nevěrohodnou.Češi na UkrajiněVčera poslal soud do vězení Jiřího Urbánka na 20 let za účast na bojích na Ukrajině. Podle jeho hodnocení se rovněž jednalo o účast v teroristické skupině a teroristické útoky. Muž, podobně jako Nováček, bojoval na straně lidových republik.Podle obžaloby odjel Urbánek na Ukrajinu v roce 2015. Operací v rámci sil lidových republiky se měl účastnit nejméně do konce ledna roku 2018. Muž se i podle svých vyjádření na sociálních sítích zapojil do ozbrojených bojů proti ukrajinské armádě ve městech Marjinka, Spartak nebo Krasnohorivka. Kromě toho se měl účastnit budování zákopů a hlídkování.Urbánek byl stíhán jako uprchlý a nebyl v kontaktu ani s přiděleným advokátem. Ten si nechal lhůtu na odvolání proti rozsudku.

❌➗➖➕ Pravý český hrdina.. Bohužel udělal nějakou chybu, že se vrátil do té USraelsky okupované české kolonie.. "Česká vlast je Čechů past".. 🇺🇸🇮🇱🇪🇺🇨🇿🕎👎🤮🚾🚾 53

lípa To je naprosto skandální rozsudek. Pokud nějaký plzeňský justiční mafián dokáže poslat za mříže bojovníka, který se spolu s domobranci hrdinně postavil proti banderistánských náckům, je na čase uvažovat o odboji. Proti němu a všem jemu podobným darebákům - zdejším náckům. 8

