„Potopíme Piráty.“ SPD zahájilo horkou část předvolební kampaně

Jak dnes novinářům řekl šéf hnutí Tomio Okamura, hnutí dále prosazuje konání referenda o vystoupení naší země z Evropské unie, je také pro co nejužší spoluprácí suverénních evropských států.Právě dnes představil Okamura a celé hnutí SPD pětici billboardů, které bude strana využívat v závěru kampaně. První heslo je zaměřeno proti povinnému očkování, hnutí odmítá i další lockdown a žádá uznávání protilátek, které jsou získané proděláním onemocnění. Za špatně odůvodnění a také diskriminační považuje opatření ve školách. Právě kvůli nim podala strana na začátku září správní žalobu.Co se týče dalších hesel, pak billboardy obsahují takové slogany jako „Ano slušným lidem, ne příživníkům“, „Rodina na prvním místě“ či „Ne migraci, ne islámu, ne diktátu EU“. Strana vyčítá vládě například to, že během evakuačních letů z Afghánistánu přivezla 169 afghánských spolupracovníků české armády a diplomacie.Jak šéf hnutí uvedl, poslední heslo se zaměří na Piráty. „Piráti prosazují přesně opačný program, než prezentuje SPD. Prosazují přijímání migrantů, eura, jsou to neomarxisté,“ uvedl. Samotné heslo zní „Potopíme Piráty“. Zároveň vyloučil možnost, že by jeho strana mohla kdykoliv vytvořit koalici s Piráty. Naopak chce udělat vše pro to, aby se koalice Pirátů a Starostů nedostala do vlády.Předvolební průzkumNový volební průzkum agentury Median odhalil, že v srpnu by volby do Poslanecké sněmovny opět vyhrálo hnutí ANO, které by získalo 27 procent hlasů. Následovaly by koalice Spolu a Piráti a STAN. Do Sněmovny by se dostaly také SPD a KSČM.Předvolebním průzkumům nadále vévodí hnutí ANO premiéra Andreje Babiše, v srpnu by získalo 27 procent hlasů, což je oproti červencovému průzkumu o jeden procentní bod více. Hnutí má podporu mezi lidmi se středoškolským vzděláním bez maturity či nižším dosaženým vzděláním. Potenciální voliči patří do věkové skupiny 55 let a více, navíc je podpora vyšší u žen.Druhé a třetí místo by obsadily koalice Spolu a Piráti a STAN. V srpnu mají téměř stejný výsledek. Koalice Spolu by získala 21 procent hlasů, voliči patří do skupiny 18 až 44 let. Trojkoalici ODS, KDU-ČSL a TOP 09 by volilo více mužů.Třetí Piráti a STAN by získalo 20,5 procent hlasů. Nejvíce voličů je mezi vysokoškolsky vzdělanými občany nebo lidmi s maturitou. Věková skupina se pohybuje do 34 let.Do Poslanecké sněmovny by se podle průzkumu dostalo také hnutí SPD, kterému je připisováno devět procent hlasů. Následuje KSČM s šesti procenty.Hranici pěti procent hlasů by v srpnu nepřekonaly ČSSD (4,5 %), hnutí Přísaha (4 %) nebo Trikolóra Svobodní Soukromníci (3 %).Průzkum společnost Median prováděla od 1. srpna do 2. září, celkem se ho zúčastnilo 1 058 respondentů ve věku od 18 let. Do Poslanecké sněmovny by šlo volit 66 procent dotázaných. Volit by určitě nešlo 26,5 procenta dotázaných.

