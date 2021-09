https://cz.sputniknews.com/20210908/predstavujeme-magicky-tip-michelinske-sefkucharky-na-dokonala-michana-vejce-15757003.html

Představujeme magický tip michelinské šéfkuchařky na dokonalá míchaná vejce

Představujeme magický tip michelinské šéfkuchařky na dokonalá míchaná vejce

Pokud jde o míchaná vajíčka, každá hospodyňka nebo profesionální kuchař má svá tajemství. Někdo přidává mléko, smetanu nebo smetanový sýr, někdo naopak vodu... 08.09.2021, Sputnik Česká republika

2021-09-08T08:01+0200

2021-09-08T08:01+0200

2021-09-08T08:01+0200

Míchaná vejce se zdají být tak snadná, ale existuje několik jednoduchých tipů, díky kterým můžete zajistit, že budou pokaždé perfektní.Šéfkuchařka Nyesha Arringtonová, vyškolená michelinskou školou, se podělila o své tipy na přípravu dokonalých míchaných vajec, včetně klíčového tipu, který používá k dosažení této lahodné krémové textury.Arringtonová začíná rozbíjením syrových vajec do síta, aby se zbavila vodovitých částí bílku.„Opravdu se toho chcete zbavit, protože získáte opravdu hladkou, krásnou strukturu," vysvětlila dále.Šéfkuchařka poté ohřívá pánev na nízkou teplotu, nalije do ní vejce a přidá trochu vlažné soli, aby zvýraznila chuť vajec.„Dám tam jen špetku smetany a rozšlehám to," pokračuje. „Je to opravdu krásné."Tajná přísadaAutorka blogu s recepty Stacey Ballisová sama sebe označuje za odbornici na míchaná vejce. U míchaných vajíček už vyzkoušela všechny možné ingredience, aby dodala jídlu tu nejlepší strukturu a chuť. Řadí mezi ně obyčejnou vodu, i mléko s různým obsahem tuku. Teď ale zná tu nejlepší ingredienci. Řeč je o mraženém strouhaném másle.Bloggerka doporučuje, abyste do vajec přidali drobné kousky zmrazeného másla, až potom je nalijte na pánev.Dotyčná rovněž doporučuje na každá dvě vejce, která vaříte, nastrouhat asi půl polévkové lžíce zmrazeného másla přímo před smícháním syrových vajec. Nezáleží přitom na tom, jestli je máslo strouhané na velmi malé kousky nebo větší.

