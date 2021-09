https://cz.sputniknews.com/20210908/putinuv-poradce-pojmenoval-viniky-globalni-inflacni-vlny-15768951.html

Putinův poradce pojmenoval viníky globální inflační vlny

Spojené státy zašly příliš daleko v objemu stimulů pro ekonomiku v době koronaviru, což vedlo ke globálnímu nárůstu inflace. Prohlásil to poradce ruského... 08.09.2021, Sputnik Česká republika

„Reakce makroekonomické politiky na krizi by měla být úměrná rozsahu ekonomických problémů. Pokud máte nejhlubší recesi od druhé světové války, pak by odpovědi měly být stejně velké. Tady, domnívám se, Rusko našlo optimální výši a velikost stimulu a jeho struktury, což mu umožnilo opustit a ve skutečnosti obnovit ekonomiku o něco více než rok,“ řekl Oreškin.Prezidentův poradce se domnívá, že v takových krizích nemůže mít měnová politika rychlý dopad na agregátní poptávku.„A proto aktivní zapojení fiskálních stimulů jak prostřednictvím úvěrové podpory, tak například prostřednictvím přímých plateb občanům, je to, co umožnilo dosáhnout během krize maximální efektu,“ vysvětlil.Podle prezidentova poradce ruskou ekonomiku vytáhly programy dotovaných hypoték a přímých plateb občanům a podnikům, o čemž prezident loni rozhodl, i když o nich se vedly poměrně bouřlivé diskuse.Situace obecně jasně ukázala, že neexistují žádné univerzální odpovědi, shrnul prezidentův poradce. Podle něj je důležité „stanovit správnou diagnózu“ a pochopit, jak funguje mechanismus ekonomiky - to umožní učinit správná rozhodnutí v makroekonomické politice.

❌➗➖➕ Více by mě zajímalo čím chce to zkrachovalé Německo platit Rusům? Dolar ani Euro už žádnou hodnotu nemají a nic se za to nedá koupit, protože výroba stagnuje. USraelci si tiskají peníze a opravdová inflace je někde mezi 20 až 30 %. Je to i všude v obchodech už vidět, že mají zásobovací problémy a mizí zboží z regálů a prodávají hodně sajrajtu, který nikdo nechce. Corona, povodně, požáry, sankcování a občanská bída je už prakticky zničila a tím tiskáním bezcenných peněz jim teď i obchodníci utíkají z dolaru a hledají si vlastní jiný odbyt zboží a protihodnot, nebo šikovně kvůli coroně omezují výrobu, jenom na minimum pro vlastní potřeby, protože jinak je to škoda práce a ztráta času za nic. Člověk si musí jenom obrazně představit, že jdeš nakoupit, a výrobci chceš zaplatit toaletním papírem..Bylo by dobré, kdyby Sputnik napsal jakým způsobem probíhá platba a jak si Rusko vůbec hlídá, aby neměli žádné hodnotové ztráty, nebo dokonce prodávali zadarmo. 🇺🇸🇮🇱🇪🇺🕎👎🤮🚾🚾 1

bancafe V USA řeší krizi tisknutím papírku zvaných dolar a přidělování bez kontroly. Co to udělá se zeměmi, užívající dolar jako obchodní měnu jim je jedno. 1

