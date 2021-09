https://cz.sputniknews.com/20210908/rozepre-tu-nebyly-vzdy-jakym-slovem-popsala-meghan-vevodkyni-kate-behem-prvniho-setkani-15767216.html

Rozepře tu nebyly vždy: Jakým slovem popsala Meghan vévodkyni Kate během prvního setkání?

Rozepře tu nebyly vždy: Jakým slovem popsala Meghan vévodkyni Kate během prvního setkání?

První setkání vévodkyně ze Sussexu Meghan s vévodkyní z Cambridge Kate prý bylo pozitivní, přestože vztahy Sussexů s královskou rodinou nejsou momentálně... 08.09.2021, Sputnik Česká republika

Po neshodách ohledně svatebních šatů byly mezi čtyřicetiletou Meghan Markleovou a Kate Middletonovou údajně napjaté vztahy, ale když se ženy poprvé setkaly, měla budoucí vévodkyně ze Sussexu pro Kate jen jedno slovo. Šestatřicetiletý princ Harry prozradil podrobnosti o setkání Meghan s Kate během zásnubního rozhovoru Sussexů s Mishalem Hussainem z BBC.Vévoda ze Sussexu své zasnoubení s Markleovou oficiálně oznámil v listopadu 2017. Bývalá královská redaktorka listu The Sunday Express Camilla Tomineyová přinesla zprávu o tom, že Harry a Meghan spolu chodí v říjnu 2016.Než však mohl mladší bratr vévody z Cambridge dokončit větu, vložila se do hovoru jeho nynější manželka: „Úžasná.“Setkání s královnouMarkleová, která má nyní s princem Harrym dvě děti, pokračovala ve chválení dalších členů královské rodiny, včetně královny Alžběty II. Sussexové se vzali něco málo přes pět měsíců po oznámení zásnub v kapli svatého Jiří na hradě Windsor. Od jejich zásnubního rozhovoru napětí mezi Harrym a Meghan a ostatními členy královské rodiny jen roste. Odcizený vévoda a vévodkyně ze Sussexu se také chystají vydat memoáry, aby vylíčili svou verzi příběhu.Královská expertka Ingrid Sewardová varovala, že Harryho staršího bratra se knihy pravděpodobně dotknou nejvíce.V červenci uvedla: „William z toho pravděpodobně vyjde nejhůře ze všech, protože mezi Williamem a Harrym je spor a v podstatě pokud Harry řekne věci, které jsou nevhodné o monarchii, je to Williamova budoucnost. Není to Harryho budoucnost, ten už je mimo, ale je to Williamova budoucnost,“ dodala.

