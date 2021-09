Syrská armáda vstoupila do poslední bašty teroristů na jihu země

https://cz.sputniknews.com/20210908/syrska-armada-vstoupila-do-posledni-basty-teroristu-na-jihu-zeme-15764244.html

Jednotky syrské armády vstoupily do města Deraa-Baljad, poslední bašty ozbrojených teroristický organizací na jihu Sýrie, informoval korespondent Sputniku. 08.09.2021, Sputnik Česká republika

Syrští vojáci zahájili akci na vyčištění oblasti a prohledávání domů v oblasti. Hledají zbraně a prověřují okolí na přítomnost explozivních zařízení.Ozbrojenci, kteří odmítli složit zbraně, se organizují a opevňují své pozice v oblasti Al-Sed a palestinském táboře Deraa-Baljad.Vláda Sýrie dříve dosáhla dohody s ozbrojenci v Deraa. Podle ní mohlo dojít až k „rehabilitaci“ statusu ozbrojenců. Ozbrojenci musejí složit zbraně, armáda na místě vytvoří kontrolní stanoviště pro dohled nad stavem a hledání zbraní.Všichni ozbrojenci, kteří nechtějí složit zbraně, musejí opustit oblast Deraa. Poté, co vytvoří seznamy, jim budou poskytnuty autobusy.Ozbrojenci minulý týden porušili příměří. Uvedli, že se nechystají plnit jeho podmínky. Bandité předně odmítli odevzdat zbraně. Jejich vůdci přitom odmítli příměří poté, co jim bylo poskytnuto 40 autobusů pro přejezd na sever Sýrie, nebo do Jordánska. Předtím stihlo složit zbraně 293 teroristů.Dosáhnout obnovení dohod se podařilo v neděli, za podpory ruské strany.Americká přítomnost v SýriiTurecký ministr zahraničí Mevlüt Çavuşoğlu dnes odsoudil americkou přítomnost v Sýrii. Ta je podle jeho slov spojená se zájmy USA na syrských nalezištích ropy.„Rozhodnou-li se USA odejít ze Sýrie, to je jejich volba. V Sýrii se ale nenacházejí na základě pozvání, nemají společnou hranici. My se tam nacházíme, protože máme společnou hranici, hrozba terorismu, máme právo se tam nacházet. My ale podporuje územní celistvost Sýrie, humanitární pomoc. USA se k tomu staví následovně – „je tam ropa, proto tam budou naši vojáci“. No, co to je za přístup? Tak to nesmí být,“ řekl turecký ministr na kanále NTV.Cavusoglu znovu obvinil USA z podpory Kurdské strany pracujících, která je v Turecku zakázána, a na ni napojených organizací nacházejících se v Sýrii.

Karel Adam Kromě armády RF je v Sýrii každá jiná armáda okupační. 8

lípa Výtečně!!, ještě by syrská armáda mohla vstoupit na severozápad (Idlíb) i severovýchod (Dayr az Zaur, Al Hasaka), aby svou zemi očistili od US vizigótů a jejich pohůnků, kteří tam loupí ropné suroviny. 7

rusko

sýrie

turecko

