TikTok představuje nejjednodušší způsob, jak nakrájet avokádo

TikTok představuje nejjednodušší způsob, jak nakrájet avokádo

Avokádo patří mezi nejlepší jídla na světě. Jsou máslové, super univerzální – můžete je použít na všechno od avokádového salátu po sladké brambory až po...

Ale příprava avokáda může být kluzký a chaotický úkol. Postupujte podle těchto jednoduchých kroků, aby práce s avokádem byla lehčí.Na TikToku žena sdílela chytrý způsob, jak nakrájet avokádo, a nemusíte se snažit odstranit semeno jako první.Ve videu sdíleném na TikToku uživatelkou @surfsamie90 vidíme ženu, jak krájí horní a spodní část avokáda, než ho rozřízne na polovinu kolem semene. Dále oloupe slupku.Pak ho můžete nakrájet, nakrájet na kostky nebo rozmačkat, jak chcete.Jak vybrat dobré avokádo?Když kupujete avokádo, dobrým pravidlem je myslet na to, kdy ho plánujete použít. Pokud je plánujete použít během příštích 1-2 dnů, postupujte podle níže uvedených tipů. Ale pokud plánujete čekat o něco déle, 3-5 dní, vyberte ty, které jsou stále zelená a docela tvrdá.Barva – Hledejte avokádo, které má bohatou tmavě zelenou barvu – nebo dokonce téměř černou. Avokáda, která jsou světlejší, jsou pravděpodobně nezralá. Vezměte prosím na vědomí, že tato rada se vztahuje na hass avokáda, ale pokud narazíte na jinou odrůdu, barva může být jiná.Pevnost – Pevnost avokáda vám naznačuje jeho stav zralosti. Držte ho v dlani a jemně ho stiskněte. Pokud se poddá, je zralý. Pokud tomu tak není, může potřebovat několik dalších dní, aby dozrálo.Stonek – Ukázalo se, že hodně o stavu avokáda můžete zjistit z jeho stonku. Za prvé místo toho, abyste tlačili na stranu avokáda a riskovali jeho pohmožděniny, zatlačte dolů na oblast poblíž stonku. Pokud zůstane promáčklina, avokádo je pravděpodobně přezrálé. Ale pokud se mírně propadá, ale zachová si svůj tvar, avokádo je dostatečně zralé.Modřiny – Pokud má avokádo velké modřiny nebo oblasti, které jsou příliš měkké, vyhněte se nákupu! Je pravděpodobně přezrálé.Pokud jste si omylem koupili nezralé avokádo, nebojte se! Existují věci, které urychlí proces zrání. Pokud máte doma banán, umístěte ho spolu s avokádem do hnědého papírového sáčku. Banány produkují ethylenový plyn, který pomáhá dozrát ovoci. Papírový sáček zachytí plyn a zesílí ho v procesu zrání.Dalším jídlem produkujícím ethylen je nevařená rýže. Avokádo nechte v misce plněné nevařenou rýží a ujistěte se, že je ze všech stran zakryté. O několik dní později by avokádo mělo být dobré k jídlu.Poslední trik je možná ten nejviditelnější. Umístěte avokádo na slunce a nechte sluneční světlo pracovat. Teplo pomůže avokádu rychleji dozrát.

