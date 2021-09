https://cz.sputniknews.com/20210908/ukrajince-u-nas-nechceme-anebo-chceme-15762785.html

Ukrajince u nás nechceme. Anebo chceme?

Ukrajince u nás nechceme. Anebo chceme?

Spor o nevolníky. Alespoň tak se to jeví na první pohled. Šéf hnutí ANO a premiér Andrej Babiš se střetl s ministryní práce a sociální věcí za ČSSD Janou... 08.09.2021, Sputnik Česká republika

2021-09-08T14:17+0200

2021-09-08T14:17+0200

2021-09-08T14:17+0200

názory

ukrajina

česká republika

pracovní trh

zaměstnanost

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/08/15763298_0:0:3491:1964_1920x0_80_0_0_ba1e17f6d3f3a1a5c3194a130a483c62.jpg

Ukrajina s pompou oslavila tři dekády nezávislosti. Česká republika byla u toho. Kyjevem pochodovala jednotka české armády. A v Kyjevě se zase blýskl předseda českého Senátu Miloš Vystrčil. „My u nás někdy o Mnichovské dohodě hovoříme, že se stala ‚o nás, bez nás‘. A my jsme tady dnes pro to, pane prezidente, aby to bylo ‚pro Vás - pro Ukrajinu - s námi," vyjádřil s velkou dávkou patosu svou podporu Ukrajině a jejímu prezidentovi Zelenskému Vystrčil.No a lepšolidi se převlékali do vyšyvanek, tradičních ukrajinských vyšívaných košil, symbolu ukrajinského nacionalismu. A ty proslovy o naší kulturní a historické blízkosti. To bylo tak dojemné...Jenže oslavy skončily, povinnost splněna a teď nastupuje tvrdá realita. A ta, vážení čtenáři, není pro Ukrajince, natož pro Ukrajince v České republice příliš růžová. O co jde? Politici Ukrajince zatáhli do volební kampaně před sněmovními volbami. A ti naši ukrajinští bratři, jak je vidí někteří politici, z toho nevychází moc dobře.Šéf hnutí ANO a premiér Andrej Babiš se střetl s ministryní práce a sociální věcí za ČSSD Janou Maláčovou v otázce levné pracovní síly z Ukrajiny. Nelíbí se mu, že kvůli sociálním demokratům v naší republice Ukrajinci pracují nelegálně.„Není přece normální, že když Zbrojovka Uherský Brod nabízí průměrný výdělek dělníkům 34 tisíc, že tam nenacházíme pracovní sílu, že máme nejnižší nezaměstnanost v Evropě 2,7 procenta, ale je plno volných pracovních míst. Samozřejmě, my jsme se sociální demokracií měli problém, že oni nechtěli, aby hlavně Ukrajinci tady pracovali. A důsledek toho je, že Ukrajinci dostávají víza v Polsku a tady pracují načerno," prohlásil Babiš.Paní Maláčová to vidí opačně. Prý jde o to, že Ukrajinci mají špatný vliv na trh práce. Jsou levnou pracovní silou a snižují ohodnocení českých pracujících.„Lidé po padesátce nemohou najít práci, velká část firem nabízí pouze dohody, pracovní agentury jsou novodobí otrokáři. Polovina českých pracujících vydělá do 30 tisíc. Skutečně chtějí pan Babiš a ODS do Česka dovážet stovky tisíc Ukrajinců, aby tlačili mzdy dolů?" odvětila Maláčová na otázku zpravodajského webu iDNES.cz.Ano, je to tak. Když na to přijde, odhalí se pravda. České politiky Ukrajinci zajímají jen jako kolečka v motoru ekonomického růstu naší republiky. Nezávislost? Smyšlený boj s Ruskem? To jsou pohádky, kterými nás o Ukrajině krmí média hlavního proudu. A jen idealisté jim na tento lep skočí.O ukrajinské levné pracovní síle Sputnik hovořil s Václavem Mikešem, zastupitelem města Kaplice a trojkou na jihočeské kandidátce SPD ve volbách do Poslanecké sněmovny.„To, co tvrdí ANO i ČSSD, je bohapustý nesmysl. České fabriky nepotřebují zahraniční dělníky. Ono by stačilo, kdyby české fabriky, vlastněné zahraničními majiteli, pořádně zaplatily české kvalifikované dělníky, kteří by byli ochotní za odpovídající mzdu pracovat. Zároveň by to chtělo i změnu struktury našeho hospodářství, abychom nebyli montovnou zahraničních firem, ale aby podniky potřebovaly kvalifikovanou pracovní sílu českého dělníka.Otázkou zároveň je, zda za třicet let „hurá kapitalismu“ český dělník svou vysokou kvalifikaci může stále uplatňovat a zda tedy můžeme ještě hovořit o „zlatých českých ručičkách“. Destrukce českého průmyslu polistopadovými vládami měla negativní dopady právě i na zručnost a dovednost českého dělníka," říká politik.Opravdu se české fabriky bez Ukrajinců neobejdou?„Platí to, co jsem řekl výše. K tomu jen lze dodat, že čeští dělníci ve své době především ve strojírenské výrobě patřili ke světové špičce, což se při vší úctě o ukrajinských pracovnících říci nedá. Je pravdou, že bez ukrajinských stavebních dělníků se tento obor prakticky neobejde. A je to opět o mzdové politice v tomto odvětví.Polistopadové vlády se stále oháněly slogany o tom, kdy v oblasti mezd doženeme sousední Německo, a skutek utek. Čeští pracující byli „drženi“ na mizerných mzdách a za třicet let se v tomto směru nic nezměnilo a ani se nic nezmění, pokud budeme dovážet levnou pracovní sílu ze zahraničí.Zahraniční dělníci jsou problémem právě kvůli svým nízkým mzdám, přinášejí s sebou totiž nízkou životní úroveň a kriminalitu. De facto se jedná o novodobé otroky, kterým není souzeno, aby za svou práci dostávali tolik, co jiní. Ať je to pro kohokoliv výhodné, tohle musí skončit," míní pan Mikeš.Ukrajina oslavila nedávno 30 let nezávislosti. Rozplýval se nad ní předseda Senátu Miloš Vystrčil a další tzv. demokraté. Nakonec se ukázalo, že Česko a potažmo celá Evropa potřebuje Ukrajince jen jako levnou pracovní sílu. Není to paradox? To je asi sotva ta nezávislost, po které Ukrajinci toužili.„Historie Ukrajiny je v posledních dvou stoletích pohnutá a zdecimování Ukrajiny USA a Evropskou unií není nic, co by mohl ukrajinský národ oslavovat. A na příkladu slov pana Vystrčila a jeho nohsledů ve vztahu k Ukrajině se jen potvrzuje, že nejsou mocni chápat historii a zahraniční politiku v širších souvislostech. Panu Vystrčilovi i jeho loutkovodičům vyhovuje bída a utrpení ukrajinského lidu, kdy musí otcové opouštět rodiny a hledat obživu v cizině, aby své rodiny byli schopni uživit a materiálně zabezpečit.Být na místě pana Vystrčila, tak sedím někde v koutku a mlčím. Svojí hrubou neznalostí zahraniční politiky a amatérským vystupováním, například vůči Číně, dokázal, jaký je amatér. Jemu mohou dnes děkovat hoteliéři, restauratéři a další podnikatelé, kteří jsou závislí na zahraničních turistech a ti z Číny byli obzvláště velkým přínosem pro turismus v Praze, Českém Krumlově a dalších městech.Každý stát se musí postarat o svůj národ. A současná Ukrajina toho očividně není schopna. Ukrajinci odchází a stávají se levnou pracovní silou u „lepších národů“, to je hanebné a nedůstojné. Ano, je to paradoxní, dokonce až absurdní. Republika, která byla hospodářským centrem bývalého SSSR, je nyní rozpadajícím se chudobným státem ve vleku USA. Ukrajinští politici kdysi vládli celému Sovětskému svazu – a dnes? Jednají s úředníky cizích států jako se svými nadřízenými. To je ta samostatnost?" říká zastupitel Václav Mikeš.

https://cz.sputniknews.com/20210907/jak-poslankyne-jana-cernochova-vyplasila-cely-internet-nazor-15755613.html

https://cz.sputniknews.com/20210823/ukrajinci-kteri-byli-zadrzeni-na-slovensku-jsou-neplnoleti-jednomu-vysel-pozitivni-test-na-covid-15591850.html

Vítězslav Bilko Otroky z Ukrajiny zde opravdu nepotřebujeme. UA je vymírající národ porodnost klesla o 40%. 4

Karel Adam Souhlasím s Mikešem, má svatou pravdu. Ale od Ukrajiny se musíme ještě učit, jak včera prohlásil jeden politik Ukrajiny : " Ukrajina je nejekologičštější stát na světě." Holt máme co dohánět.... 4

6

ukrajina

česká republika

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Alena Novotná

Alena Novotná

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Alena Novotná

ukrajina, česká republika, pracovní trh, zaměstnanost