V Evropském parlamentu navrhli vytvoření vojenského útvaru EU

Evropská unie potřebuje vlastní vojenský útvar, soudí v největší frakci Evropského parlamentu – Evropské lidové straně (EPP). Jak se podotýká na jejím... 08.09.2021, Sputnik Česká republika

2021-09-08T12:05+0200

O nutnosti mít vlastní obranné zdroje a zachovávat přitom pevné vztahy se spojenci a s NATO promluvil začátkem září také evropský komisař pro vnitřní trh Thierry Breton, který má na starosti mj. i obranný průmysl.Členské země EU posuzují už několik let Strategický kompas – společnou strategii v oblasti obrany a bezpečnosti. Jde o program, který má sledovat cíle EU a zjišťovat hrozby. Jak se očekává, má umožnit lepší reakci na vnější krize, chránit EU a její občany a efektivněji využívat existující možnosti. Podle některých údajů předpokládá společná strategie vytvoření sil rychlé reakce ve složení 5 až 20 tisíc lidí.Jak však začátkem září prohlásil šéf evropské diplomacie Josep Borrell, členské země EU nedospěly zatím ke konsensu v této otázce. Společná rozhodnutí o strategii se očekávají podle jeho slov v listopadu, definitivně může být schválena v březnu roku 2022.Vedení Evropské lidové strany (EPP) dříve prohlásilo, že výměna moci v Bělorusku je otázkou času a že EU má být na to připravena a musí podporovat transformaci této země.„Režim padne a vítězství běloruského lidu je nevyhnutelné, je to jen otázka času,“ uvádí se v písemném prohlášení předsedy strany Manfreda Webera, místopředsedkyně Sandry Kalniete a předsedy meziparlamentní delegace Andriuse Kubiliuse. Titulek zní Lukašenkův režim padne.„EPP v Evropském parlamentu byla v předvoji monitorování, iniciování a podpory všech politických úsilí pro poskytování pomoci demokratické opozici. Nezastavíme se, dokud nebude v Bělorusku obnovena demokracie,“ uvádí se v prohlášení.Evropská unie „se má připravit na vítězství demokratické revoluce“, pokračují autoři prohlášení.Poslanci podporují plán Evropské komise na poskytnutí zemi hospodářské pomoci ve výši tří miliard eur, nastoupí-li jinou cestu rozvoje.

