https://cz.sputniknews.com/20210908/v-mexiku-doslo-k-silnemu-zemetreseni-epicentrum-bylo-u-primorskeho-letoviska-acapulco-video-15760659.html

V Mexiku došlo k silnému zemětřesení. Epicentrum bylo u přímořského letoviska Acapulco. Video

V Mexiku došlo k silnému zemětřesení. Epicentrum bylo u přímořského letoviska Acapulco. Video

Zemětřesení o síle 7,1 stupňů zasáhlo dnes v noci jih Mexika, silné otřesy byly cítit i v hlavním městě Ciudad de México. Epicentrum otřesů bylo 11 kilometrů... 08.09.2021, Sputnik Česká republika

2021-09-08T07:35+0200

2021-09-08T07:35+0200

2021-09-08T07:39+0200

svět

zemětřesení

mexiko

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/953/62/9536204_0:285:2730:1821_1920x0_80_0_0_268c995ec018cdd9e029dd8cd9ce5e64.jpg

O mrtvém informoval guvernér státu Guerrero Héctor Astudillo.Další informace o zraněných či mrtvých zatím nejsou k dispozici, úřady dostávají velké množství zpráv o materiálních škodách, dodal na závěr guvernér státu.Podle starostky hlavního města Ciduad de México Claudie Sheinbaumové zemětřesení v metropoli škody nenapáchalo. Uvedla to v projevu, který byl zveřejněn na Twitteru.Politička dodala, že v jednotlivých čtvrtích nefunguje elektřina, úřady jsou však v kontaktu se zástupci energetických společností.Korespondent Sputniku z místa uvádí, že lidé, kteří vyběhli ze svých domovů, zůstávají v ulicích města i po zemětřesení, s návratem do svých domovů nespěchají nehledě na déšť. Občané byli varováni před možnými dotřesy.Agentura Reuters také informovala, že americký systém včasného varování vydal výstrahu před vlnou tsunami ve státě Guerrero.Zemětřesení na HaitiZemětřesení, které v polovině srpna zasáhlo Haiti, si vyžádalo 227 obětí. V oblasti byla zaznamenána také nová série otřesů o síle až 5,2 stupně. Vyplývá to z údajů Geologické služby USA (USGS).Haiti v srpnu zasáhlo zemětřesení o síle 7,2 stupně. Epicentrum otřesu se nacházelo osm kilometrů severně od malé vesnice Petit-Trou-de-Nippes. Zemětřesení podle všeho udeřilo v 8:30 místního času (14:30 SEČ).USGS uvedla, že po zemětřesení o síle 7,2 stupně bylo zaznamenáno nejméně sedm dalších otřesů, z nichž nejsilnější měl sílu 5,2 stupně v 12:49 hodin místního času (14:49 SEČ) a vznikl v hloubce 10,8 kilometru. Kvůli zemětřesení byla vyhlášena hrozba tsunami, která však byla později zrušena.

https://cz.sputniknews.com/20210806/v-yellowstonu-doslo-k-vice-nez-tisicovce-zemetresenim-za-jeden-mesic-hrozi-lidstvu-nebezpeci-15412512.html

Genadij . Mexičanů je přehršel, 130 milionů, i kdyby 125 milionů zahynulo, vůbec se nic neděje. Kdo by jezdil do Mexika? 0

1

mexiko

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

zemětřesení, mexiko