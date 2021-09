https://cz.sputniknews.com/20210908/ve-virginii-demontovali-pamatnik-americkemu-generalovi-konfederace-15769216.html

Ve Virginii demontovali památník americkému generálovi konfederace

Ve Virginii demontovali památník americkému generálovi konfederace

V Richmondu, hlavním městě amerického státu Virginia, demontovali sochu americkému konfederačnímu generálovi Robertovi Lee. O tom informoval korespondent... 08.09.2021, Sputnik Česká republika

Demontáž památníku začala ve středu ráno, v rámci operace byl zastaven provoz v několika okolních kvartálech. Stavební jeřáb nejdříve vyvezl pracující k soše, která stojí na podstavci o výšce okolo 10 metrů. Následně generála, který sedí na koni, z podstavce nadzvedli a položili na zem. Lidé přihlížející operaci tomu aplaudovali.Demontáž sochy byla doprovázena skandováním sloganů hnutí Black Lives Matter a dalšími komentáři z přihlížejícího: „Podívejte se mu na obličej, jak se mu to nelíbí.“Socha věnovaná generálovi Lee v Richmondu byla jedním z největších památníků konfederaci. Rozhodnutí o její demontáži bylo učiněno v průběhu minulého léta poté, co zemřel George Floyd. Realizaci likvidace sochy ovšem zdržovaly soudní tahanice.Socha sama je vysoká 6 metrů, stála na 10metrovém podstavci. Ve městě byla instalována v roce 1890. V průběhu minulého léta byly rozebrány také další 4 sochy konfederace v oblasti.Památníky generálu Lee byly od roku 2015 demontovány také v New Orleans, Baltimoru, Dallasu a dalších několika místech.„Sociální darwinismus v USA“Čínský vládní deník Global Times na začátku července popisoval obrovskou sociální nerovnost v USA, kterou politici odmítají řešit. Spojené státy přirovnal k vlaku, ve kterém patří ta nejhorší místa spodní sociální třídě bez naděje na zlepšení své situace.„Svět se zcela jasně přesvědčil, že Spojené státy jsou zemí, kde převažuje sociální darwinismus,“ uvedly Global Times. „Kapitál je jak lokomotiva. V první třídě sedí elita země a v zadních vagónech je střední třída, zatímco ty nejhorší a nejpřecpanější vagóny patří spodní vrstvě společnosti. Ty nejchudší lidé dokonce sedí venku nebo na střeše vlaku. USA patří elitě. Pouze trochu se stará o střední třídu. Elity vzkazují chudým, že samotná skutečnost, že je jim dovoleno zůstat ve vlaku, v nich má vyvolávat štěstí,“ míní.Podle názoru Global Times Spojené státy čelí v současné době velkému množství problémů, které otřásají vírou v efektivitu amerického demokratického systému. Za 245 let své existence se Spojené státy údajně nenacházely v období, při kterém by se necítily tolik nejisté.Deník v této souvislosti poukazuje na obrovskou rasovou problematiku, kterou do popředí vynesly protesty Black Lives Matter, které loni vypukly smrti Afroameričana George Floyda.

maxx048 nič postaviť len ničiť ? Chmúrna budúcnosť čaká plnétu. Za globálne oteplovanie môže čierna koža, predsa vieme, že čierne teleso neodráža ale pohlcuje energiu a teplo.A oni sa rýchlejšie množia. Black Live Matter je klimatická katastrofa s masívnou uhlíkovou stopou. 1

Karel Adam Jen tak dál chlapci, ale vždy budete druzí, světové prvenství v bourání pomníků má Ukrajina. 1

