Vláda SR schválila rozdělení okresů podle aktuální rizikovosti. Většina Slovenska bude oranžová

Vláda SR schválila rozdělení okresů podle aktuální rizikovosti. Většina Slovenska bude oranžová

Vláda SR na svém středečním jednání schválila v rámci covid automatu rozdělení okresů podle aktuální rizikovosti.Od pondělí budou ve stupni monitoringu, tedy v zelené fázi, zařazené okresy Bratislava I.-V., Dunajská Streda, Galanta, Hlohovec, Humenné, Komárno, Malacky, Medzilaborce, Námestovo, Nové Zámky, Pezinok, Poltár, Púchov, Ružomberok, Senec, Stropkov, Trnava a okres Zlaté Moravce.Ve stupni ostražitosti, tedy v oranžové fázi, budou zařazeny okresy Bánovce nad Bebravou, Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Bardejov, Brezno, Čadca, Detva, Dolný Kubín, Gelnica, Ilava, Kežmarok, Košice-okolí, Kysucké Nové Mesto, Levice, Levoča, Liptovský Mikuláš, Lučenec, Martin, Michalovce, Myjava, Nitra, Nové Mesto nad Váhom, Partizánske, Piešťany, Považská Bystrica, Prešov, Prievidza, Revúca, Rimavská Sobota, Sabinov, Šaľa, Senica, Snina, Sobrance, Spišská Nová Ves, Stará Ľubovňa, Svidník, Topoľčany, Trebišov, Turčianske Teplice, Tvrdošín, Veľký Krtíš, Vranov nad Topľou, Žarnovica, Žiar nad Hronom, Žilina a okres Zvolen.V prvním stupni ohrožení, který odpovídá červené barvě, budou zařazeny od pondělí okresy Bytča, Košice I.-IV., Krupina, Poprad, Skalica a okres Trenčín.Hranice se zavírat nebudouPremiéři České republiky, Slovenska a Rakouska mají za sebou setkání v rámci Slavkovského formátu na zámku Lednice v České republice. Hranice se už určitě zavírat nebudou jako v březnu 2020. Řešením je co nejvyšší proočkovanost obyvatelstva proti onemocnění covid-19. Na úterním setkání se na tom shodli všichni tři lídři.Rakouský kancléř Sebastian Kurz připomněl, že s virem se musíme naučit žít a zbraní proti němu je očkování. Český premiér Andrej Babiš ujistil, že nebude ani žádný lockdown.Kurz jasně odmítl myšlenku zavírání hranic. „Vede to k výrazným ekonomickým škodám,“ prohlásil na společném brífinku premiérů a připomněl problémy pro exportní ekonomiku i cestovní ruch. „Budeme se muset s virem naučit žít, virus nezmizí,“ připomněl Kurz. Pokud si někdo myslí, že je potřeba jiné opatření, než je očkování, čili zavírat školy nebo hranice, tak tato opatření by se musela zavádět i za rok či tři roky, dodal Kurz.„Zavírání hranic už nepřichází v úvahu,“ doplnil slovenský premiér Heger s tím, že očkování je silnou zbraní, ačkoli Slovensko má nejnižší proočkovanost z těchto tří zemí. Propad ekonomiky během pandemie byl podle premiérů tak výrazný, že se to nemůže opakovat.

