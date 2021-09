https://cz.sputniknews.com/20210908/vojtech-po-tomto-tydnu-skonci-testovani-na-skolach-15762505.html

Vojtěch: Po tomto týdnu skončí testování na školách

Vojtěch: Po tomto týdnu skončí testování na školách

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch prohlásil, že po tomto týdnu skončí testování na školách na nový koronavirus. První kolo testování na školách z minulého... 08.09.2021, Sputnik Česká republika

V pondělí proběhlo druhé kolo testování žáků škol. Výsledky se zatím zpracovávají. Vše ale naznačuje tomu, že se situace ve školách nehorší.Ve školách bude dál platit nařízení o nošení roušek ve společných prostorách, uvedl dnes ministr zdravotnictví na jednání školského výboru sněmovny. Současně s tím uvedl, že v budoucnu by se testy mohly opět zavést na lokální úrovni.Ministerstvo zdravotnictví dříve nařídilo plošné testování žáků na 1. nebo 2. září, následně na 6. a 9. září. Do škol podle statistik ministerstva školství nastoupilo 1,4 milionu dětí.„Nová vlna epidemie“Adam Vojtěch včera během setkání se svým slovenským protějškem Vladimírem Lengvarským uvedl, že země je na úpatí další vlny epidemie přicházející ze západu. Situace prý ale není dramatická.„Očekával jsem, že se situace může po prázdninách zhoršit. Neříkám, že je to jenom otázka návratu dětí do školy, ale obecně otázka návratu společnosti do nějakého normálního režimu, větší mobilita lidí,“ prohlásil ministr zdravotnictví.„Nemyslím si, že v tuto chvíli jsme v situaci, kdy bychom dělali nějaká razantní restriktivní opatření,“ zmínil dále ministr zdravotnictví.Lokální opatřeníK současné situaci v zemi se včera vyjádřil také předseda vlády Andrej Babiš. Podle jeho slov, pokud by mělo dojít ke zpřísňování opatření, tak by byly pouze lokální.Největší starost vyvolává situace v Karlovarském kraji, kde za poslední týden připadá 33 nově odhalených případů covidu na 100 tisíc obyvatel. Následují Praha s 29 případy a Jihočeský kraj s 22 případy.O zavedení plošných opatření neuvažuje ani sousední Rakousko. Nicméně, jak upozornil kancléř Sebastian Kurz, v případě zhoršení situace v nemocnicích určitá omezení vůči neočkovaným osobám nejsou vyloučena.Zmiňme, že v neděli asi tři sta lidí zamířilo na Staroměstském náměstí v Praze, kde dotyční demonstrovali za návrat školáků do lavic bez omezení v souvislosti s opatřeními proti covidu-19. Jednalo se o akci uskupení Právo žít sdružující hnutí Trikolóra, Svobodní a Soukromníci.

Zprávy

