„Zácpy jsou za hranou.“ Petříček si stěžuje na provoz v Praze

„Zácpy jsou za hranou.“ Petříček si stěžuje na provoz v Praze

Bývalý ministr zahraničí Tomáš Petříček si na sociální síti postěžoval na dopravní situaci, která panuje v Praze. Podle jeho slov jsou zácpy již za hranou a... 08.09.2021, Sputnik Česká republika

Exministr zahraničí Petříček není jediný, který si postěžoval na aktuální situaci v Praze. Jen včera se k tématu vyjádřil prezident Miloš Zeman, který s kritikou nešetřil. Politika Pirátů v čele Prahy podle prezidenta město dovedla až na okraj propasti chaosu. Dopravní situaci prezident označil za kritickou a primátora Zdeňka Hřiba v této souvislosti vyzval k rezignaci.Zeman v dopise hovoří o „amatérském přístupu“ k plánování oprav pražských silnic, či dokonce o „záměrném diletantství“, jehož terčem jsou řidiči osobních vozů. Podle názoru prezidenta republiky je automobilová doprava standardní formou dopravy, navíc nyní po zdražení jízdného může být pro některé lidi jedinou volbou.Miloš Zeman následně uvedl pět bodů, s jejichž pomocí má Piráty ovládaná pražská radnice neprodleně stabilizovat situaci v metropolitní dopravě. Jedním z nich je výzva ke zvážení rezignace.Hřib považuje ale tento Zemanův dopis za zapojení do předvolební kampaně. Podle Hřiba se totiž za poslední roky prezident o Pražany nezajímal, v rámci výjezdů prý prezident ve své funkci nenavštívil ani magistrát a Praze se vyhýbal. Podle jeho mínění probíhá navíc v letošním roce více oprav než dříve. Co se týče hustoty automobilové dopravy, pak podle něj narostl počet vozidel v Praze za posledních deset let o třetinu. Na dnešní situaci má ale podle něj podíl i populismus některých politiků v čele s premiérem Andrejem Babišem.V této souvislosti si postěžoval i Tomáš Petříček. „Tuto akční scénu bychom dnes v Praze nenatočili. Zácpy jsou za hranou. Přestože stávající koalice MHD zdražila a okleštila, pořád je to ještě nejrychlejší způsob dopravy v Praze. Aspoň něco přečtu. Ať žije ,socka‘!“ napsal a doplnil k postu i odkaz na článek o nedávno zesnulém herci Jean-Paul Belmondovi a legendární scéně z filmu Profesionál.Nutno podotknout, že na jeho tweet zareagovali i uživatelé, kteří měli na situaci i jiné názory než on. „Vy nemáte lítačku?“ ptal se exministra další uživatel. „Přesně tak. Lítačka je za skvělou cenu a poskytuje naprostou svobodu pohybu,“ stálo v další reakci.

praha

