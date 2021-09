https://cz.sputniknews.com/20210909/amatersky-archeolog-nasel-unikatni-zlaty-poklad-stary-1500-let-15764637.html

Amatérský archeolog našel unikátní zlatý poklad starý 1500 let

Amatérský archeolog našel unikátní zlatý poklad starý 1500 let

Začínající lovec pokladů Ole Ginnerup Schytz našel náhodou na pozemku svého bývalého spolužáka v okolí dánského Jellingu (na Jutském poloostrově) jeden z... 09.09.2021, Sputnik Česká republika

2021-09-09T07:29+0200

2021-09-09T07:29+0200

2021-09-09T07:29+0200

věda a technologie

archeologové

dánsko

dějiny

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/08/15765266_0:90:3087:1826_1920x0_80_0_0_b87a26732d10630023583f7d376013b3.jpg

Podle informací bulvárního deníku tím Schytz neztratil moc času. Za pouhých několik hodin mu jeho nový detektor kovů oznámil tento nález.V rozhovoru s novináři amatérský archeolog prohlásil, že to bylo „pouhé štěstí“.Díky svému zařízení našel Dán 22 předmětů z drahého kovu o celkové váze skoro jeden kilogram. Mezi nejcennějšími artefakty jsou velké medailóny ozdobené zobrazeními skandinávského boha Ódina a římského císaře Konstantina a také s dalšími magickými symboly a runami.Na místo nálezu už dorazili archeologové. Domnívají se, že poklad ležel pod zemí asi 1500 let. Některé z nalezených předmětů patří do 6. století.Podle slov odborníků nalezené věci poskytují neocenitelnou informaci o tom, že skandinávská mytologie pochází částečně ze starořímského náboženství a umění. „Vidíme zde skandinávskou mytologii v jejím počátečním stavu,“ podotkl Peter Wang Petersen, vědec archeolog z Národního muzea Dánska. „Skandinávci vždy dokázali čerpat nové myšlenky z toho, co viděli v jiných zemích, a pak je přeměnit v to, co je jim blízké,“ dodal.Odborníci se domnívají, že poklad byl zakopán velkým vůdcem a že tento region byl velkým hospodářským střediskem, měl obchodní styky s bývalou Římskou říší a zformoval se dlouho před vznikem Dánského království v následujících staletích.„Jenom vůdce této záhadné společnosti by dokázal shromáždit poklad podobný tomu, který byl zde nalezen,“ řekl Mads Ravn, vedoucí oddělení archeologie, výzkumů a sbírek muzeí Vejle v Dánsku.Odborníci vytyčili také několik jiných verzí původu tohoto pokladu. Myslí si, že ho zakopali, aby zachránili zlaté výrobky před uchvatiteli anebo, aby je obětovali bohům. V roce 536 došlo také k erupci sopky na Islandu, která způsobila klimatický chaos a hlad v Evropě.Podle informací The Irish Sun bude zlato vystaveno ve Vejle v únoru, poté ho převezou do Národního muzea Dánska. Nálezci bude zaplaceno procento v souladu s místním zákonodárstvím. Částka odměny není známa, protože cena pokladu nebyla ohlášena.

https://cz.sputniknews.com/20210907/ve-skotsku-byly-nalezeny-zahadne-ctyri-tisice-let-stare-koule-15752069.html

https://cz.sputniknews.com/20210908/nedostatek-vitaminu-b12-pokud-zazivate-neprijemne-pocity-v-nohach-zbystrete-15755401.html

dánsko

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

archeologové, dánsko, dějiny