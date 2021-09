https://cz.sputniknews.com/20210909/andrej-babis-ml-vypovidal-na-policii-ohledne-sveho-udajneho-zavleceni-na-krym-pet-hodin-15776802.html

Andrej Babiš ml. vypovídal na policii ohledně svého údajného zavlečení na Krym pět hodin

Andrej Babiš ml. vypovídal na policii ohledně svého údajného zavlečení na Krym pět hodin

Syn českého premiéra Andrej Babiš mladší dnes vypovídal na policejní služebně v Praze celkem pět hodin. Vypovídal ohledně svého údajného zavlečení na Krym. 09.09.2021, Sputnik Česká republika

2021-09-09T16:04+0200

2021-09-09T16:04+0200

2021-09-09T17:40+0200

česko

policie

andrej babiš

výpověď

andrej babiš mladší

čapí hnízdo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/05/15726008_139:0:1920:1002_1920x0_80_0_0_181aa8fab7a5dd3f6d198cc295fbcc8f.png

Policie zatím Babiše juniora nevyslýchala, protože žil dlouhodobě ve Švýcarsku, avšak od července je již v České republice a veřejně vystupuje proti svému otci.Ke dnešnímu podání vysvětlení přišel pěšky a v doprovodu svého advokáta Františka Vyskočila. „Já se teď soustředím, nemám komentář. Jsem jinak naladěný, nic nebudu říkat,“ uvedl médiím Babiš mladší.Podle jeho slov má Babiš mladší posudky, ze kterých vyplývá, že je zdravý. „Různí amatérští psychiatři se v poslední době vyjadřovali k duševnímu zdraví mého klienta. Zejména amatérští psychiatři s titulem inženýr. Tak bych rád zdůraznil, že pan Babiš má znalecké posudky jak z oboru psychiatrie, tak i z oboru psychologie a je psychicky zcela zdráv,“ dodal.Babiš ml. a jeho kauzaBabiš mladší dlouhodobě obviňuje svého otce, českého premiéra, že ho nechal zavléct na Krym kvůli takzvané kauze Čapí hnízdo. V tajně natočené reportáži serveru Seznam Zprávy, zveřejněné v listopadu 2018, uvedl, že ho tam zavezl manžel tehdejší ošetřující lékařky Petr Protopopov.Premiér to popřel, řekl tehdy, že jeho syn trpí schizofrenií s odvoláním na posudek vypracovaný lékařkou Ditou Protopopovou. Podle některých médií měl posudek premiérovu synovi pomoci vyhnout se trestnímu stíhání v kauze Čapí hnízdo.Na mítinku hnutí ANO v Ústí nad Labem vzkázal Andrej Babiš mladší svému otci před novináři, že má lékařské posudky potvrzující, že je zdravý. Premiér později prohlásil, že se jeho syn stal rukojmím režiséra Víta Klusáka. „Mám velký strach o mého syna, mám strach o jeho zdraví, on je manipulován skupinou lidí, kteří ho zneužívají k politickému boji proti mně,“ dodal.Klusák pro server iRozhlas uvedl, že s Babišem mladším nic neplánovali a pouze spolu cestovali z návštěvy klinického psychologa.K věci se vyjádřil i ředitel Tiskového odboru Kanceláře prezidenta republiky Jiří Ovčáček. Ten na svém twitterovém účtu uvedl, že prezident ČR Miloš Zeman odsoudil aktivity režiséra Víta Klusáka, který organizuje vystoupení Babiše mladšího, a to nehledě na jeho psychický stav. „Prezident republiky Miloš Zeman odsoudil aktivity režiséra Víta Klusáka, který organizuje vystoupení psychicky nemocného syna českého premiéra. Prezident republiky při této příležitosti vyjadřuje předsedovi vlády plnou solidaritu,“ napsal Ovčáček na svém twitterovém účtu.

https://cz.sputniknews.com/20210904/babis-mladsi-jako-loutka-lepsolidi-volebni-kampan-nabira-na-odpornosti-15721023.html

❌➗➖➕ ŽidoZeman už prohlásil, že jeho StBácký kumpán Babiš má jeho plnou podporu. Takže se nechají očekávat jejich další mafiózní postupy, jako třeba, že ten dosazený premiér Babiš zase začne ohrožovat a propouštět policejní vyšetřovatele, nebo si podá ministra spravedlnosti, aby to ututlal. Nakonec i v případě možného právního odsouzení by mu Zeman okamžitě udělil milost, což je pak pro každého Čecha jasné, že je nutné provádet ozbrojenou revoluci a tyhle všemožné USraelské svině postřílet..(bohužel se tento názor a komentář se nedá nijak slušně psát, protože všechno má své meze a v Čechách to asi brzo půjde do tuhého). 🇺🇸🇮🇱🇪🇺🇨🇿🕎👎🤮🚾🚾 65

Lubomír Balvín Náš pan učitel Ing. l. Balvín před 30 lety založil združení, která odhalila, jak Globální mafie zneužívají ženy. matky a děti proti mužum, otcum, politikum podnikatelum. Hitler by bledl závistí... 1

2

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

policie, andrej babiš, výpověď, andrej babiš mladší, čapí hnízdo