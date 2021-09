https://cz.sputniknews.com/20210909/buresova-zverejnila-novou-fotku-s-forejtem-fanousci-premysli-zda-doslo-k-zadosti-o-ruku-15768099.html

Burešová zveřejnila novou fotku s Forejtem. Fanoušci přemýšlí, zda došlo k žádosti o ruku

Burešová zveřejnila novou fotku s Forejtem. Fanoušci přemýšlí, zda došlo k žádosti o ruku

Oblíbená herečka a zpěvačka Eva Burešová již nějakou dobu tvoří pár s šéfkuchařem a porotcem MasterChefa Přemkem Forejtem. Novou fotkou na Instagramu zamotala... 09.09.2021, Sputnik Česká republika

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/10/13489771_0:299:1200:974_1920x0_80_0_0_33736f8681db1adab34219c4f4769a4e.jpg

Herečka zveřejnila novou fotku, na které jsou zachyceny pouze ruce zamilovaného páru. Jelikož má Burešová na prstu prstýnek, pochopitelně se někteří zvídaví fanoušci snažili zjistit, zda se jedná o prsten zásnubní.V komentářích se kromě reakcí od fanoušků objevily i vzkazy od hereckých kolegyň. Eva Decastelo zanechala pouze zamilované smajlíky. Herečka Tereza Brodská byla sdílnější a vzkázala zamilované dvojici: „Láska existuje!“„Nádherný pár jste. Ať vám to vydrží,“ zaznělo v další reakci. „Vy dva jste prostě nejvíc,“ zněly další komplimenty od uživatelky. „Sluší vám to moc,“ napsala jiná uživatelka. Někteří hádali, zda došlo i na zásnuby. „Požádal vás o ruku?“Eva Burešová momentálně září v divácky oblíbeném seriálu Slunečná. Pro Deník.cz prozradila, na co se diváci mohou těšit. „Jedna látka se nemůže ždímat pořád dokola. Lidi to takhle baví, ale co by se tam mělo dít dál? Všichni čekají jen na to, až budou Janek s Týnou spolu, až se vezmou a budou mít hromadu dětí,“ uvedla s odkazem na to, že seriál se blíží do svého finále.Eva si trošku postěžovala, že na stránce, kde se zveřejňují díly dopředu, napsali diváci, že se Janek s Týnou rozejdou a že to bude špatné. Eva však vysvětluje, že to tak úplně není a že všechno dobře dopadne. „Je to pohádka, telenovela. Bude tam i drama, budou vlát vlasy i náušnice,“ uvedla.Promluvila také o vztahu s Přemkem Forejtem. „Máme se moc rádi a já opravdu děkuji Bohu za to, že mi takový úžasný člověk vstoupil do života. Je to neuvěřitelné,“ přiblížila.Uvedla, že kvůli vytíženosti udržují hlavně vztah na dálku, a právě proto mnoho lidí nevěří, že jim to vydrží. Eva BurešováEva Burešová je česká herečka a zpěvačka. V roce 2011 se zúčastnila televizní soutěže Česko Slovensko má talent 2011 s písní Listen od Beyonce a dostala se do finále. Hrála v seriálu Gympl s (r)učením omezeným a také v seriálu Modrý kód. Účinkovala i v show Tvoje tvář má známý hlas.Skončila na druhém místě. Kromě toho ztvárnila hlavní roli v novém seriálu Slunečná. Co se týče jejího osobního života, má syna Nathaniela a jejím partnerem je šéfkuchař Přemek Forejt.

