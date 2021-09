Cena plynu v Evropě překročila rekordních 700 dolar"

https://cz.sputniknews.com/20210909/cena-plynu-v-evrope-prekrocila-rekordnich-700-dolar-15779753.html

09.09.2021

Cena plynu na evropském trhu překročila rekordních 700 dolarů za tisíc metrů krychlových. Vyplývá to z údajů obchodování. Předchozí rekord byl překonán včera...

2021-09-09T19:53+0200

2021-09-09T19:53+0200

2021-09-09T19:53+0200

Cena říjnových futures na začátku obchodování činila 679 dolarů za tisíc metrů krychlových, během dne se korigovala na 669,4 dolarů a v 16:25 SEČ dosáhla maxima, tedy 700,2 dolarů.Předchozí rekord byl překonán včera. O den dříve, tedy v úterý, index překonal hranici 660 dolarů.Podle Dmitrije Marinčenka, ředitele skupiny Fitch Natural Resources and Commodities, je to způsobeno nízkými zásobami paliva v evropských zásobnících plynu v důsledku uplynulé chladné zimy a horkého léta. Analytik rovněž upozornil na neochotu Gazpromu zvýšit prodej na spotovém trhu před spuštěním plynovodu Nord Stream 2.Co se týče plynovodu Nord Stream 2, pak připomeňme, že 6. září společnost Nord Stream 2 AG informovala o tom, že byl svařen poslední kus potrubí druhé linky plynovodu Nord Stream 2. Dále provozovatel projektu poznamenal, že v příští fázi bude uskutečněno spojení německé části plynovodu se sekcí, která vede z vod Dánska. Uvedení plynovodu do provozu je plánováno na konec letošního roku.Představitelé Nord Stream 2 AG také zdůraznili, že spuštění plynovodu Nord Stream 2 přispěje k uspokojení dlouhodobých potřeb na energetickém trhu Evropské unie v oblasti dodávek zemního plynu. V rámci projektu bude možné zajistit spolehlivé a bezpečné dodávky na základě rozumných ekonomických podmínek.Později o ukončení pokládky potrubí plynovodu Nord Stream 2 na svém účtu na Telegramu informovala i společnost Gazprom, která je v současné době největším dodavatelem zemního plynu na světě.Nord Stream 2Nord Stream 2 je plynovod z Ruska do Německa s celkovou roční kapacitou 55 miliard metrů krychlových. Proti projektu aktivně vystupovala Ukrajina, která se bojí ztráty příjmů z tranzitu, a také USA, které mají zájem o protlačení svého LNG do Evropy.Dříve Berlín a Washington zveřejnily společné prohlášení, ve kterém poznamenaly, že pro realizaci projektu je nutné zajistit dodávku paliva na Ukrajinu po roce 2024.Německo se zase zavázalo usilovat o sankce Bruselu proti Rusku, pokud Moskva využije export energie jako „nástroj politického tlaku“. Ruská strana přitom opakovaně poznamenala, že Nord Stream 2 je výhradně komerční projekt, který je přínosem pro Evropskou unii.

Karel Adam Plyn proudí do zásobníků přesně podle plánu a v množství a ceně jaké si zákazník objednal. Objednal málo, zaplatí víc nad dohodnuté množství, běžná praxe a zbytečné kecy kolem chyby některých odběratelů. 2

STEV.SEAGAL Zdražování energii, včetně plynu je pohromou pro sociálně slabé lidi, ale to ty zločinné elity v EU vůbec nezajímá ..... 1

