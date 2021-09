https://cz.sputniknews.com/20210909/ceska-televize-diskriminuje-mensi-politicke-subjekty-na-ct-miri-zaloba-od-parlamentni-strany-15774577.html

„Česká televize diskriminuje menší politické subjekty.“ Na ČT míří žaloba od parlamentní strany

„Česká televize diskriminuje menší politické subjekty.“ Na ČT míří žaloba od parlamentní strany

Hnutí Trikolora Svobodní Soukromníci podala stížnosti na Radu České televize, Radu pro rozhlasové a televizní vysílání, a dokonce se domáhá i soudního vydání... 09.09.2021

„Česká televize záměrně diskriminuje především menší nebo nově založené politické strany a hnutí. Taxativně a bez jakékoliv logiky určuje počet volebních stran, jejichž zástupce pozve do předvolebních debat. Aniž by to Česká televize jakkoliv zdůvodnila, letos stanovila maximální počet stran na sedm. Přitom při loňských krajských volbách dostalo prostor devět, při posledních parlamentních volbách v roce 2017 dokonce deset politických stran. Má-li Česká televize ze zákona plnit funkci veřejnoprávního média, nemůžeme této zjevné diskriminaci, která může mít potenciál ovlivnit výsledky voleb, mlčky přehlížet. Nejde nám o to vynutit si účast v diskuzích, chceme však vzdorovat svévoli České televize,” prohlásila předsedkyně hnutí Zuzana Majerová Zahradníková.Hnutí dodává, že pravidla České televize pro účast v předvolebních debatách jsou prý „diskriminační, omezují svobodu slova a narušují volební soutěž“.Podle názoru advokáta Zdeňka Koudelky „postupují pravidla České televize v rozporu s tradicí“, neboť toto veřejnoprávní médium „významně snižuje počet volebních stran v debatách“.„Česká televize snížila pro letošní rok počet účastníků debat vůči předchozím volbám do Poslanecké sněmovny v roce 2017, a to o 30 procent. K tomuto kroku nebyl relevantní důvod,“ myslí si advokát.Koudelka dodal, že toto chování privileguje zavedené politické strany. Zákon prý sice výslovně nestanovuje, kolik má být do předvolebních debat pozváno stran, zvaní hostů v této otázce ovšem nesmí být svévolné. Musí, podle jeho názoru, respektovat malé politické strany jako možné zdroje nových politických proudů a myšlenek. Tak jsou nastavena i pravidla finanční podpory malých neparlamentních stran.„Je správné, aby televize umožnila účast všem subjektům, jejichž volební potenciál překročí 3% hranici v sociologických průzkumech. Jedná se o hranici, která není svévolná, ale totožná s plným financováním politické strany ze státního rozpočtu,“ prohlásil Zdeněk Koudelka.Volební modelPodle předvolebního modelu agentury Median z června letošního roku by hnutí Trikolora získalo ve volbách 3,5 % hlasů voličů. Volby by vyhrálo ANO předsedy vlády Andreje Babiše se ziskem 26 % hlasů.Podle předvolebního modelu společnosti Kantar ze srpna letošního roku by Trikolora získala 2 % volebních hlasů. Ve volbách by zvítězil Andrej Babiš se svým ANO se ziskem 27,5 % hlasů.

❌➗➖➕ Divím se, že politické strany ovčanům neslibují, že udělají televizní reformu a navždy odstraní to právně povinné placení poplatků za ten veřejnoprávní propagační sajrajt, a že zruší monopolní ochranu té ČT, ať si vydělává prachy jako to i ostatní vysílače musí provádět. To by pro mě byl i opravdový podnět výhradně volit jenom tuto stranu, a úplně jedno, která to je.. Česká republika bez té veřejnoprávní ČT žido propagandy, by byla v Evropě jedinečná věc a velký demokratický pokrok.. 🇨🇿🕎👎🤮🚾🚾 10

Jus Moldak Česká televize je banda nemakačenek, kde se každá "čtečka" zpráv, nebo čtečka počasí po jednom vystoupení považuje za hvězdu. 0

